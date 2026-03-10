Κερ: «Να αφαιρέσουμε 10 παιχνίδια από το πρόγραμμα»

O Στιβ Κερ τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της μείωσης των ματς στη regular season.

Οι Γουόριορς είναι μια από τις ομάδες που έχουν πληγωθεί πολύ από τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια, ενώ και φέτος το πράγμα δεν αλλάζει. Ο Μπάτλερ θα είναι off μέχρι το τέλος της σεζόν, ενώ ο Κάρι παραμένει στα πιτς.

Ο Στιβ Κερ μίλησε μετά την ήττα από τους Τζαζ και τόνισε πως οι ομάδες θα πρέπει να παίζουν λιγότερα ματς στη regular season για να είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα.

«Πρέπει να παίξουμε λιγότερα παιχνίδια. Πρέπει να αφαιρέσουμε 10 παιχνίδια από το πρόγραμμα. Με το σύγχρονο παιχνίδι με τον ρυθμό και τον χώρο, νομίζω ότι θα ήταν ένα πιο ανταγωνιστικό και υγιές πρωτάθλημα αν παίζαμε λιγότερα παιχνίδια», ανέφερε.