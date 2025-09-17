Για το δεύτερο σερί χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου θα διεκδικήσει ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκους ανδρών, στο Τόκιο, την Τετάρτη 17/9.

Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Ο Μίλτος Τεντόγλου μπαίνει στη μάχη της διατήρησης του Παγκόσμιου τίτλου, ένα δύσκολο εγχείρημα το οποίο όμως εκείνος μπορεί να πετύχει.

Παρά τα προβλήματα που τον ταλαιπωρούν στην ποδοκνημική, ο Έλληνας δις χρυσός Ολυμπιονίκης δήλωσε πως είναι πιο γρήγορος από ποτέ ενώ στοχεύει στο να κάνει μεγάλα άλματα στις πρώτες προσπάθειές του, όπως είχε γίνει και στο περασμένο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης.

Ο στόχος του Τεντόγλου είναι ξεκάθαρος: Μετά από μία σεζόν που δεν του έχει πάει καλά, καθώς προέκυψαν αρκετά προβλήματα, θέλει το φινάλε του να είναι επιτυχημένο και να κλείσει με ένα χρυσό μετάλλιο. Αν το κατακτήσει, αυτό θα είναι το 12ο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη, διεθνή διοργάνωση ανδρών και το 13ο στο σύνολο. Μάλιστα, με αυτό το χρυσό μετάλλιο θα έχει από τουλάχιστον δύο χρυσά σε κάθε μεγάλη διοργάνωση (δύο χρυσά σε Ολυμπιακοί Αγώνες, δύο σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανοιχτού, δύο σε Παγκόσμια πρωταθλήματα κλειστού, τρία σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανοιχτού και τρία σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κλειστού).

Ο ίδιος φέτος έχει την κορυφαία επίδοση στον κόσμο με 8.46μ από τον Ιούνιο και με ένα άλμα αντίστοιχο αυτού, θα μπορούσε και να κατακτήσει τη νίκη. Ωστόσο, οι αντίπαλοι είναι δυνατοί. Ο Τζαμαϊκανός Τάτζαϊ Γκέιλ με 8.69μ ατομικό ρεκόρ και 8.28μ στον προκριματικό είναι απειλητικός όπως και ο Ιταλός Ματία Φουρλάνι 8.38μ ατομικό και 8.37μ το ίδιο. Σημαντικός αντίπαλος ίσως να είναι και ο Κινέζος Γιουχάο Σι, ο οποίος έχει ρεκόρ 8.43μ.

Ο Τεντόγλου κάνει πρώτος σε σειρά την προσπάθειά του.

Ο αγώνας ξεκινά στις 14:49 και θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ2, ενώ θα υπάρχει αποκλειστική μετάδοση μόνο για μήκος στο Ertsports.



