Η ΔΕΑΒ επέβαλλε πρόστιμο στον Ηλυσιακό για παιχνίδι όπου μερίδα οπαδών του χτυπούσε με κράνη τον πάγκο της αντίπαλης ομάδας!

Δεν είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει σε ελληνικό γήπεδο ωστόσο για δεδομένα Γ' Εθνικής κατηγορίας έχει το ενδιαφέρον του. Συγκεκριμένα 15 οπαδοί του Ηλυσιακού στον αγώνα με τον Αίαντα Σαλαμίνας, αφού κατέβηκαν από την εξέδρα, προσέγγισαν τον χώρο ακριβώς πίσω από τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας και χτύπαγαν με τα χέρια και με κράνη μοτοσικλετιστών τον πάγκο, βρίζοντας και απειλώντας τους αναπληρωματικούς παίκτες αλλά και όσους ήταν στον πάγκο και έτσι επήλθε διακοπή. Η ΔΕΑΒ επικοινώνησε την απόφασή της βάζοντας πρόστιμο στον Ηλυσιακό και αναφέροντας τα εξής:

Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

α) την Έκθεση συμβάντων της Αστυνομίας,

β) την Έκθεση του Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής ,

γ) την Έκθεση του Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

από τα οποία προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων «ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ-ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» που διεξήχθη στις 7-12-2025 στο Δημοτικό Στάδιο Ζωγράφου «Γρηγόρης Λαμπράκης» για το πρωτάθλημα Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας της Ε.Π.Ο αγωνιστικής περιόδου 2025/2026, και πιο συγκεκριμένα στο 75ο λεπτό του αγώνα δεκαπέντε (15) περίπου φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας, αφού κατέβηκαν από την εξέδρα, προσέγγισαν τον χώρο ακριβώς όπισθεν του πάγκου της φιλοξενούμενης ομάδας και χτύπαγαν με τα χέρια και με κράνη μοτοσικλετιστών τον πάγκο, βρίζοντας και απειλώντας εντόνως τους ευρισκόμενους σε αυτό αναπληρωματικούς παίκτες, προπονητές και λοιπούς αξιωματούχους της φιλοξενούμενης ομάδας, με συνέπεια την ολιγόλεπτη διακοπή του αγώνα,

επέβαλε με την υπ΄ αριθ. 46 /2025 Απόφασή της, στο αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΑΟ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ» διοικητικό πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (3.000€) ευρώ.

Εφαρμογή άρθρου 1 ν.4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν.5224/2025.