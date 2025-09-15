Τεντόγλου στο Gazzetta: «Σταμάτησα για να πηδήξω, αν δουν οι άλλοι το άλμα δεν θα τους αρέσει και πολύ»

Ο Μίλτος Τεντόγλου μίλησε στο Gazzetta μετά την άνετη πρόκρισή του στον τελικό του Τόκιο και έκανε μία πρόβλεψη και για την έκβαση του αγώνα του Εμμανουήλ Καραλή.

Σε έναν απλό περίπατο, μετέτρεψε ο Μίλτος Τεντόγλου την παρουσία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου. Και αυτό γιατί χρειάστηκε όλο κι όλο ένα άλμα για να μπορέσει να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης.

Ο 27χρονος χρυσός ολυμπιονίκης πήδηξε δεύτερος και αυτό ήταν, καθώς προσγειώθηκε στα 8.17μ, πιάνοντας κατευθείναν το όριο που χρειαζόταν.

Ο ίδιος μίλησε στην κάμερα του Gazzetta για την προσπάθειά του, κάνοντας μία πρόβλεψη και για τον Εμμανουήλ Καραλή.



Μίλτο, ένα άλμα κι έξω, easy, είπες. Στο στάδιο, μάλιστα, που σου χάρισε και την πρώτη σου, τεράστια διάκριση.

«Στο Τόκιο εδώ, ένα άλμα είχα κάνει στους Ολυμπιακούς, στον προκριματικό μόνο».

Και τώρα πώς τα ένιωσες?

«Speedrun. Αυτό ήταν ο πιο speedrun προκριματικός που έχω κάνει. Ακόμα ήμουν απάνω, νομίζω έσπασε η βαλβίδα κιόλας. Πήδηξα. Αυτό, speedrun, τρελό. Βγήκα πρώτος σηκώθηκε κι έφυγα».

Πιστεύεις αυτό θα τρομάξει τους αντιπάλους σου όπως γίνεται κάθε φορά;

«Ναι, ξέρουν, ναι, ναι. Κατάλαβαν. Άμα με παρακολουθούν κιόλας και δουν αυτό το άλμα που σταμάτησα για να πηδήξω, δεν θα τους αρέσει πολύ, μόλις θα δουν το βίντεο».

Πώς πήγε όμως, εσύ πώς ήσουν?

«Εγώ καλά είμαι, είμαι πολύ γρήγορος. Η φόρα μου... Δεν την έτρεξα καλά αυτή τη συγκεκριμένη. Αυτή είναι η φόρα μου. Σωστή ήταν, απλά επειδή άπλωσα λίγο στα πρώτα βήματα, μετά έκοψα λίγο για να πηδήξω, ό,τι να ναι. Δικό μου λάθος. Προβληματικό mentality είναι αυτό. Βλακεία. Αλλά, ναι, μπορώ να πηδήσω καλά».

Νιώθεις ότι θα έχουμε μεγάνα replay του Τόκιο 2021. Είναι αυτό που έχεις στο μυαλό σου;

«Αυτό έχω στο μυαλό μου, αλλά εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις πόσο μπορεί να πηδήξουν οι άλλοι. Είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δηλαδή, μπορεί να ξεφύγουν για πλάκα πολλά άτομα και όλας, όχι μόνο ένας. Και έχω δει να γίνονται και 30 εκατοστά ρεκόρ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, άρα δεν ξέρεις. Δηλαδή, εγώ να σου πω πώς θα κάνω, εγώ να σου πω ότι θα κάνω 8.40, 8.50, αλλά δεν ξέρεις οι άλλοι».

Και κάτι τελευταίο. Το πόδι σου το ένιωσες κάπως; Επειδή γνωρίζουμε έχεις μία ενόχληση...

«Το ένιωσα λίγο, επειδή δεν έκανα καλό άλμα, επειδή σταμάτησα λίγο για να πηδήσω, το ένιωσα. Έκανα βλακεία. Άμα έτσι πως τρέχω, συνεχίσω να τρέχω και δεν κάτσω να προετοιμάσω το άλμα μου, συνεχίσω να περάσω το άλμα μου, δεν θα πονέσω. Αλλά σήμερα επειδή σταμάτησα λίγο, το ένιωσα. Αλλά το έχουμε προσέξει καλά, εντάξει. Εδώ πέρα είναι στον αστράγαλο.

Τελευταία ερώτηση. Πρόβλεψη για Μανόλο;

«Αν πω ασημένιο θα είμαι κακός; Αν πω χρυσό είμαι ωτελούλου. Αν πω ότι είναι ασημένιο θα πω ότι δεν υποστηρίζω το συναθλητή. Ασημένιο».

