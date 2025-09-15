Ο Μίλτος Τεντόγλου είδε δύο βασικούς αντιπάλους του να μην προκρίνονται στον τελικό του μήκους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο.

Ο Μίλτος Τεντόγλου χρειάστηκε μόνο ένα άλμα για να εξασφαλίσει την παρουσία του για 3η φορά στην καριέρα του σε τελικό του μήκους σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου.

Ο δις Ολυμπιονίκης με 8,17μ. πέρασε το όριο απευθείας πρόκρισης των 8,15μ. κι αμέσως πήρε τα πράγματά του και έδωσε ραντεβoύ για το μεσημέρι της Τετάρτης (17/9, 14:50, ΕΡΤ 2) και τον τελικό του αγωνίσματος.

Ο Τεντόγλου καλείται να υπερασπιστεί τον παγκόσμιο τίτλο του από τη Βουδαπέστη το 2023, με δύο από τους κύριους αντιπάλους του να μην προκρίνονται Ο Αυστραλός, Λίαμ Αντοκ με φετινό ρεκόρ στα 8,34μ. έμεινε στα 7.94μ. και στη 14η θέση και ο Τζαμαϊκανός, Κάρεϊ Μακλέοντ, με φετινή επίδοση στα 8.33μ., περιορίστηκε στα 7,86μ. και στην 20ή θέση.

Η 12άδα του τελικού στο μήκος ανδρών

Με τις επιδόσεις πρόκρισης (Όριο 8.15μ.)



1.Τατζάι Γκέιλ (Τζαμάικα) 8.28μ.

2.Λέστερ Λεσάι (Ισπανία) 8.21μ.

3.Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) 8.17μ.

4.Νικολάι Γουίλιαμς (Τζαμάικα) 8,15μ.

5.Χάουμε Γκουέρα (Ισπανία) 8.13μ.

6.Τομπίας Μόντλερ (Σουηδία) 8.11μ.

7.Μπόζινταε Σαραμπούκοφ (Βουλγαρία) 8,10μ.

8.Γιουχάο Σι (Κίνα) 8,08μ.

9.Ματία Φουρλάνι (Ιταλία) 8,07μ.

10.Άιζακ Γκράιμς (ΗΠΑ) 8,04μ.

11.Σίμον Εχάμερ (Ελβετία) 7,99μ.

12.Μίνγκουμ Ζανγκ (Κίνα) 7,98μ.

