Καραλής και Ντουπλάντις, το πρώτο κοινό βάθρο πριν από 10 χρόνια

Οι Εμμανουήλ Καραλής και Άρμαντ Ντουπλάντις βρέθηκαν για πρώτη φορά μαζί σε βάθρο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παίδων στο Κάλι το 2015.

Ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Άρμαντ Ντουπλάντις έχουν ηλικιακή διαφορά μόλις τριών εβδομάδων. Γεννήθηκαν το 1999, ο δικός μας Μανόλο στις 20 Οκτωβρίου και ο Μόντο στις 10 Νοεμβρίου.

Επομένως γνωρίζονται πολύ καλά, καθώς έχουν βρεθεί σε τελικούς από τα ηλικιακά πρωταθλήματα.

Όπως συνέβη για πρώτη φορά πριν από 10 χρόνια. Ήταν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παίδων στο Κάλι της Κολομβίας. Ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκαν μαζί στο βάθρο μιας μεγάλης διοργάνωσης, ο Ντουπλάντις είχε αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής U18 με ρεκόρ αγώνων στα 5,30μ. και ο Καραλής είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο με 5.20μ. Ανάμεσά τους είχε βρεθεί ο Ουκρανός, Βλάντισλαβ Μαλίχιν, επίσης με ρεκόρ αγώνων στα 5,30μ.

Two Europeans whose dreams came true 💛#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/l68vyoikO5 — European Athletics (@EuroAthletics) September 15, 2025

