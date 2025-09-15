Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Εξασφάλισε μετάλλιο ο Καραλής, πηγαίνει για το πανελλήνιο ρεκόρ
Τουλάχιστον το αργυρό μετάλλιο θα κατακτήσει ο Εμμανουήλ Καραλής στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, όπως το εξασφάλισε μετά το πετυχημένο του άλμα στα 6 μέτρα.
Οι Μάρσαλ και Κέντριξ, που είχαν περάσει τα 5.95μ και δοκίμαζαν στα 6μ, δεν τα κατάφεραν και έτσι ο Καραλής θα είναι τουλάχιστον δευτεραθλητής κόσμου.
Ο Έλληνας πρωταθλητής έχει μείνει μόνος στον αγώνα μαζί με τον Μόντο Ντουπλάντις και δοκιμάζουν πλέον στα 6.15μ, για το νέο πανελλήνιο ρεκόρ.
