Τουλάχιστον ως δευτεραθλητής κόσμου θα φύγει από το Τόκιο ο Εμμανουήλ Καραλής καθώς έχει εξασφαλίσει το μετάλλιό του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου.

Τουλάχιστον το αργυρό μετάλλιο θα κατακτήσει ο Εμμανουήλ Καραλής στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, όπως το εξασφάλισε μετά το πετυχημένο του άλμα στα 6 μέτρα.

Οι Μάρσαλ και Κέντριξ, που είχαν περάσει τα 5.95μ και δοκίμαζαν στα 6μ, δεν τα κατάφεραν και έτσι ο Καραλής θα είναι τουλάχιστον δευτεραθλητής κόσμου.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έχει μείνει μόνος στον αγώνα μαζί με τον Μόντο Ντουπλάντις και δοκιμάζουν πλέον στα 6.15μ, για το νέο πανελλήνιο ρεκόρ.

