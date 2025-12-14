Stoiximan Super League: Με φόρα η ΑΕΚ στο Αγρίνιο, πονηρή έξοδος για τον ΠΑΟΚ, με Γιάρεμτσουκ στο Βικελίδης ο Ολυμπιακός, ψάχνει κίνητρο ο Παναθηναϊκός

Ανάλυση και προγνωστικά για την 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Πρεμιέρα για τον δεύτερο γύρο της Stoiximan Super League, με το πρόγραμμα της Κυριακής (14/12) να περιλαμβάνει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.

Στις 17:30 στο Αγρίνιο η σέντρα της αναμέτρησης Παναιτωλικός - ΑΕΚ. Σαφώς βελτιωμένοι οι γηπεδούχοι επί ημερών Γιάννη Αναστασίου, με εικόνα ομάδας πλέον που θέλει να διεκδικήσει μια θέση στα playoffs 5-8. Ο Παναιτωλικός είναι 9ος με 15 βαθμούς και στο -1 από την Κηφισιά μετά το σημαντικό «διπλό» στις Σέρρες, που πιστοποίησε την αγωνιστική του άνοδο. Λειτουργεί με περισσότερη ασφάλεια στα μετόπισθεν, ζορίζεται εκτελεστικά, ωστόσο έχει ανεβάσει τους δείκτες δημιουργίας του. Και εντός έδρας αποτελεί πάντα έναν δυνατό γρίφο για τους «μεγάλους».

Super προσφορά εγγραφής* στη Stoiximan!

Η ΑΕΚ είναι σε εκπληκτική κατάσταση. Τόσο αγωνιστικά από πλευράς αποτελεσματικότητας, όσο και ψυχολογικά. Στα 10 πιο πρόσφατα επίσημα παιχνίδια της εντός κι εκτός συνόρων, η ομάδα του Νίκολιτς έχει τον απίθανο απολογισμό των εννέα νικών, με μια μόλις ισοπαλίας.

Στο 6.50 η ΑΕΚ να κατακτήσει το πρωτάθλημα

Το ακόμη πιο εντυπωσιακό, είναι πως στα πέντε τελευταία παιχνίδια της έχει κάνει «διπλά» σε Φλωρεντία, Λεωφόρο και Σαμψούντα! Το 2-1 επί της Σάμσουνσπορ μεσοβδόμαδα ήρθε με σπουδαία ανατροπή και η Ένωση είναι 4η στο Conference League μια στροφή πριν το φινάλε της League Phase. Στην Stoiximan Super League, η ΑΕΚ είναι για τα καλά στην κούρσα του τίτλου, από την 3η θέση και το -3 από την κορυφή.

Είναι πολύ δύσκολο να κοντράρει κανείς την ΑΕΚ αυτή την περίοδο, ωστόσο το παιχνίδι στο Αγρίνιο κρύβει πιο πολλές παγίδες από όσο φανερώνουν τα 1.40 - 1.50 υπέρ του φαβορί.

Το συνδυαστικό στοίχημα 2-3 γκολ & Τσάβες 4+ αποκρούσεις & Under 9,5 κόρνερ σε απόδοση 5.50 στο Bet Builder της Stoiximan.

Στις 18:00 στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Ταλαιπωρείται αγωνιστικά η ομάδα του Κέρκεζ. Μετά το «διπλό» επί της ΑΕΛ για το Κύπελλο Ελλάδας, ο Ατρόμητος γνώρισε την 5η σερί του ήττα στην SSL, στο εκτός έδρας 4-1 από την ΑΕΚ. Πρωτίστως ανασταλτικό το πρόβλημα των γηπεδούχων, με την αμυντική γραμμή να μην πείθει για την ώρα. Στην 11η θέση της βαθμολογίας, κύριος στόχος του Ατρομήτου είναι να ξεφύγει από τα χαμηλά και να μην μπλέξει σε σενάρια υποβιβασμού.

Με απολογισμό 10Ν-3Ι-1Η από τις 5/10, ο ΠΑΟΚ είναι δεδομένα σε καλή κατάσταση. Και το απέδειξε και στο εκτός έδρας 3-3 με τη Λουντογκόρετς, όπου παρά τα λάθη στα μετόπισθεν ήταν αυτός που ισοφάρισε στο φινάλε και έχασε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες για την ολική ανατροπή.

Στο 4.80 ο ΠΑΟΚ να κατακτήσει το πρωτάθλημα

Πλήγμα ο τραυματισμός του Γιακουμάκη και ερώτημα ο βαθμός που μπορεί το συγκεκριμένο ρόστερ να αντέξει τα συνεχόμενα παιχνίδια. Υπάρχει ωστόσο πολλή ποιότητα μεσοεπιθετικά, που επιτρέπει στον ΠΑΟΚ να βρίσκει λύσεις και να γίνεται απρόβλεπτος. Στο -2 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, ο «Δικέφαλος» δεν έχει περιθώρια για απώλειες στην κούρσα του τίτλου.

Ο Ατρόμητος δεν εμπνέει για κόντρα, έστω κι αν η λογική λέει πως κάποια στιγμή θα βγάλει αντίδραση. Ο ΠΑΟΚ έχει σαφές προβάδισμα, όμως είναι φορτωμένος με συνεχόμενα ματς και η κόπωση μοιάζει δεδομένη.

Το συνδυαστικό στοίχημα Under 3,5 γκολ & Κωνσταντέλιας γκολ ή ασίστ & Ατρόμητος Over 1,5 οφσάιντ σε απόδοση 7.00 στο Bet Builder της Stoiximan.

Το παιχνίδι της αγωνιστικής διεξάγεται στις 20:00 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με τον Άρη να φιλοξενεί τον Ολυμπιακό. To αγωνιστικό και ψυχολογικό roller coaster συνεχίζεται για τους γηπεδούχους τη φετινή σεζόν. Με την απογοήτευση και την ελπίδα να εναλλάσσονται με... συνέπεια από παιχνίδι σε παιχνίδι.

Μάχη ακόμη και για την 5η θέση θα χρειαστεί να δώσει η ομάδα του Χιμένεθ, που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα τραυματισμών από τη στιγμή που ανέλαβε. Με την ενίσχυση ενόψει Γενάρη να θεωρείται δεδομένη. Μέχρι τότε ωστόσο ο Άρης δεν αντέχει κι άλλα άσχημα αποτελέσματα, με την πίεση από τον κόσμο να αυξάνεται διαρκώς.

Ο Ολυμπιακός μεσοβδόμαδα κυριάρχησε στην Αστάνα και πήρε το πολυπόθητο τρίποντο κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι. Αποτέλεσμα που τον κράτησε ζωντανό στη μάχη της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ μετράει επτά σερί νίκες σε επίπεδο πρωταθλήματος και βρίσκεται στην κορυφή, με +2 από τον ΠΑΟΚ και +3 από την ΑΕΚ. Εκεί θέλουν να μείνουν οι Πειραιώτες μέχρι και την διακοπή, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη συνθήκη του «διπλού» στη Θεσσαλονίκη. Είχαν μέρες ξεκούρασης και προετοιμασίας στου Ρέντη, με τις λύσεις του ρόστερ για τις ανάγκες της SSL να είναι πολλές και υψηλού επιπέδου.

Στο 10.00 ο Ταρέμι να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ της σεζόν 2025-2026

Ο Άρης καλείται να τα βάλει πρώτα με τον εαυτό του και μετά τον εκάστοτε αντίπαλο. Εν προκειμένω η αποστολή του είναι ακόμη πιο δύσκολη. Ο Ολυμπιακός είναι σε καλή κατάσταση και με ρυθμό στο παιχνίδι του, θα πρέπει πάντως να ιδρώσει στο «Βικελίδης» για να πάρει αυτό που θέλει.

Το συνδυαστικό στοίχημα Over 2,5 γκολ & Να σκοράρει ο Γιάρεμτσουκ & Over 7,5 κόρνερ σε απόδοση 6.30 στο Bet Builder της Stoiximan.

Το πρόγραμμα της Κυριακής ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Βόλος στη Λεωφόρο (21:00). Οι «πράσινοι» είναι σε μια πολύ περίεργη φάση της σεζόν, καθώς μετά την ήττα από την ΑΕΚ και το 2-2 με την ΑΕΛ, τέθηκαν ουσιαστικά εκτός μάχης τίτλου. Και από την 6η θέση και το -15 της κορυφής καλούνται να βρουν κίνητρο και στόχους για τη συνέχεια. Χαμένη ευκαιρία το 0-0 με την Βικτόρια Πλζεν μεσοβδόμαδα για το Europa League, ειδικά από τη στιγμή που οι Τσέχοι έπαιξαν με παίκτη λιγότερο για μια ώρα αγώνα. Αυξήθηκαν μεν οι πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση, εντούτοις ο Παναθηναϊκός μπορούσε να πλησιάσει στο -1 από την οκτάδα δύο στροφές πριν το φινάλε της League Phase.

Στο 1.65 ο Σφιντέρσκι να σκοράρει 10+ γκολ τη φετινή σεζόν

Ο Βόλος αποτελεί μια πολύ ευχάριστη νότα στο φετινό πρωτάθλημα και είναι ισόβαθμος με τον Λεβαδειακό στην 4η θέση. Μετά το σπουδαίο «διπλό» στο Ηράκλειο, ήρθε το 1-1 με την Κηφισιά, σε ένα ισορροπημένο ματς όπου το αποτέλεσμα κρίνεται δίκαιο με βάση τουλάχιστον την στατιστική απεικόνιση της αναμέτρησης. Γρήγορη ομάδα ο Βόλος, ψάχνει την άμεση μετάβαση και δημιουργεί με συνέπεια, έχει ωστόσο κενά ανασταλτικά.

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει αντίδραση γενικώς και είναι ένα ερώτημα πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ενόψει της συνέχειας. Ο Βόλος δεν έχει πίεση και είναι επικίνδυνος στην κόντρα.

Το συνδυαστικό στοίχημα Over 2,5 γκολ & Μπακασέτας 2+ σουτ στην εστία & Under 5,5 κάρτες σε απόδοση 7.20 στο Bet Builder της Stoiximan.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές | ΕΕΕΠ | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα

Advertorial

