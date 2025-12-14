Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα τρέλανε κόσμο στο ματς των Σπερς με τους Θάντερ.

Οι Σπερς έδειξαν χαρακτήρα και υποχρέωσαν στη δεύτερη ήττα στη σεζόν την Οκλαχόμα μετά το 111-109. Έτσι πέρασαν στον τελικό του ΝΒΑ Cup εκεί όπου θα παίξουν με τους Νικς.

Οι Σπερς είδαν τον Γουεμπανιάμα να επιστρέφει στη δράση με 22 πόντους και 9 ριμπάουντ οδηγώντας την ομάδα του στην πρόκριση. Μάλιστα πρωταγωνίστησε σε πολλές εντυπωσιακές φάσεις.

Σε μια από αυτές σκόραρε τρίποντο μπροστά στα απλωμένα χέρια του Χάρτενσταϊν και τρέλανε τους πάντες στο γήπεδο. Την παράσταση έκλεψαν ο Ντουέιν Γουέιντ και ο Σταν Βαν Γκάντι που ήταν σχολιαστές στην αναμέτρηση.

Απολαύστε!