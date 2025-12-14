Πανδαισία με φόντο την κορυφή!

Το πρόγραμμα της Κυριακής για τη 14η αγωνιστική Super League περιλαμβάνει άκρως ενδιαφέροντα παιχνίδια, με το Άρης – Ολυμπιακός να είναι αυτό που ξεχωρίζει.

Η αυλαία της ημέρας βέβαια ανοίγει στο Αγρίνιο όπου ο Παναιτωλικός φιλοξενεί την «ανεβασμένη» ΑΕΚ. Ο Τίτορμος έχει βελτιώσει την αγωνιστική του εικόνα μετά και την αλλαγή προπονητή, προέρχεται από ένα σημαντικό διπλό (1-0) στην έδρα του Πανσερραϊκού και ανέβηκε στην 9η θέση της βαθμολογίας. Ο Γιάννης Αναστασίου παρουσιάζει ένα συμπαγές σύνολο αλλά τώρα η αποστολή κόντρα στην ΑΕΚ έχει πολλές δυσκολίες.

Η Ένωση βρίσκεται στην καλύτερη της περίοδο από το ξεκίνημα της σεζόν και την Πέμπτη έφυγε θριαμβεύτρια με 2-1 από τη Σαμψούντα απέναντι στη Σαμσουνσπόρ. Στο πρώτο ημίχρονο βέβαια δεν της πήγαινε τίποτα καλά, βρέθηκε να χάνει με 1-0 από αυτογκόλ του Μουκουντί αλλά στην επανάληψη το σκηνικό άλλαξε. Ο Μαρίν με τρομερή εκτέλεση φάουλ έκανε το 1-1 στο 52’ και στο 63’ ο Κοϊτά ολοκλήρωσε την ανατροπή.

«Σφράγισε» έτσι την πρόκριση της και τώρα είναι έτοιμη να τερματίσει στην πρώτη οκτάδα. Μετράει 7 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και πάει με ψυχολογία στο Αγρίνιο. Είναι αρκετά προσεκτική στην άμυνα της και το Under 2.5 Γκολ προσφέρεται σε απόδοση 1.84 στη Novibet.

Λίγο αργότερα ο Ατρόμητος υποδέχεται στο Περιστέρι τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ ψάχνει αντίδραση καθώς έχει 5 σερί ήττες στο πρωτάθλημα και με 9 πόντους βρίσκεται αρκετά χαμηλά στη βαθμολογία. Ο Βόσνιος τεχνικός δήλωσε ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα και ελπίζει αυτό να γίνει από το ματς με τον ΠΑΟΚ.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» σε ένα συναρπαστικό ματς στη Βουλγαρία με αντίπαλο την Λουντογκόρετς την Πέμπτη, ήρθε ισόπαλος με 3-3. Βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, την πρώτη έκανε την ανατροπή με γκολ των Ντεσπόντοφ (39’) και Βολιάκο (48’) και τη δεύτερη απλά ισοφάρισε με τον Μύθου στο 90’. Θα μπορούσε να πάρει και τη νίκη αν ήταν πιο προσεκτικός στα αμυντικά του καθήκοντα.

Με 9 βαθμούς έχει χάσει σημαντικό έδαφος για την πρώτη οκτάδα αλλά είναι φαβορί για την πρόκριση. Τώρα στρέφει την προσοχή του στο πρωτάθλημα εκεί όπου πέτυχε μία μεγάλη νίκη απέναντι στον Άρη (3-1) και θέλει να δώσει συνέχεια. Είναι στο -2 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό και πηγαίνει με φόρα στο Περιστέρι. Το διπλό ημίχρονο είναι σε απόδοση 1.94 στη Novibet.

Στο μεγαλύτερο ματς της ημέρας, ο Άρης φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Οι «κιτρινόμαυροι» ηττήθηκαν στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα με 3-1, έχουν μόλις 1 νίκη στα τελευταία 9 παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα και βρίσκονται υπό πίεση.

Από την άλλη ο Ολυμπιακός πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το μεγάλο διπλό στο Αλμάτι απέναντι στην Καϊράτ για το Champions League με 1-0. Οι «ερυθρόλευκοι» άξιζαν και με το παραπάνω τη νίκη, θα μπορούσαν κάλλιστα να βρουν κι άλλα γκολ αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει στο τέλος.

Πλέον έχουν ρεαλιστικές ελπίδες πρόκρισης όμως όλη τους η προσοχή στρέφεται στη Super League. Εκεί παραμένουν στην κορυφή αλλά έχουν δύσκολη αποστολή στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Το G/G δίνεται σε απόδοση 2.20 στη Novibet.

Τέλος, ο Παναθηναϊκός και ο Βόλος έρχονται αντιμέτωποι στη Λεωφόρο. Οι «πράσινοι» δεν είχαν το πρόσωπο που θα ήθελαν στην αναμέτρηση της Πέμπτης στο ΟΑΚΑ με τη Βικτόρια Πλζεν και έμειναν στο 0-0 για τη League Phase του Europa League. Δεν εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι αγωνίστηκαν με παίκτη παραπάνω από το 32’ και δεν έφτασαν στο γκολ που έψαχναν.

Έφτασαν τους 10 βαθμούς και θα κάνουν ό,τι μπορούν για να τερματίσουν στην πρώτη οκτάδα από την οποία απέχουν 2 πόντους. Στη Super League η ισοπαλία της προηγούμενης αγωνιστικής με την ΑΕΛ Novibet (2-2), έβγαλε στην ουσία τον Παναθηναϊκό εκτός διεκδίκησης του τίτλου.

Απέναντι στον Βόλο θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα αλλά η ομάδα της Μαγνησίας διανύει μία πολύ καλή σεζόν. Την προηγούμενη αγωνιστική, το σύνολο του Χουάν Φεράντο ήρθε ισόπαλο (1-1) με την Κηφισιά αλλά με 22 βαθμούς βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας. Η πίεση βρίσκεται στον Παναθηναϊκό σε αυτό το ματς και το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες είναι σε απόδοση 2.15 στη Novibet.

