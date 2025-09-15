Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε με άνεση και τα 5.90 μ. στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου στο Τόκιο.

Κανένα πρόβλημα για τον Εμμανουήλ Καραλή ούτε στα 5.90, με τον Έλληνα επικοντιστή να ολοκληρώνει με επιτυχία και τη δεύτερη προσπάθειά του στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου στο Τόκιο.

Να θυμίσουμε ότι είχε ξεκινήσει με 5.75 και στη συνέχεια άφησε το 5.85.

Δείτε το άλμα του:

