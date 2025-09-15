Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Το άλμα της πρόκρισης του Τεντόγλου στον τελικό
Ένα μόλις άλμα χρειάστηκε ο Μίλτος Τεντόγλου προκειμένου να εξασφαλίσει την παρουσία του στον τελικό του μήκους, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο.
Με ένα άλμα στα 8.17, ο Μίλτος Τεντόγλου πέρασε άνετα στον τελικό του άλματος σε μήκος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο.
Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης έπιασε το όριο για απευθείας πρόκριση κι ετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό που είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη 17/9 στις 14:49.
Δείτε το άλμα του Μίλτου Τεντόγλου:
COSMOTE TELEKOM, Υπερήφανος Χορηγός Εθνικής Ομάδας Στίβου
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.