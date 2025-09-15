Ένα μόλις άλμα χρειάστηκε ο Μίλτος Τεντόγλου προκειμένου να εξασφαλίσει την παρουσία του στον τελικό του μήκους, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο.

Με ένα άλμα στα 8.17, ο Μίλτος Τεντόγλου πέρασε άνετα στον τελικό του άλματος σε μήκος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης έπιασε το όριο για απευθείας πρόκριση κι ετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό που είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη 17/9 στις 14:49.

Δείτε το άλμα του Μίλτου Τεντόγλου:

