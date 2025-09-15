Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Ένα άλμα και τελικό ο Τεντόγλου (vid)
Σε έναν απλό υγιεινό περίπατο, μετέτρεψε ο Μίλτος Τεντόγλου την παρουσία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου. Και αυτό γιατί χρειάστηκε όλο κι όλο ένα άλμα για να μπορέσει να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης.
Ο 27χρονος χρυσός ολυμπιονίκης πήδηξε δεύτερος και αυτό ήταν, καθώς προσγειώθηκε στα 8.17μ, πιάνοντας κατευθείναν το όριο που χρειαζόταν.
Η μία και μοναδική προσπάθεια που έκανε ήταν αυτή που μπορείτε να δείτε στο παρακάτω video...
Τώρα, ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης ετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό που είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη 17/9 στις 14:49.
COSMOTE TELEKOM, Υπερήφανος Χορηγός Εθνικής Ομάδας Στίβου
