Ένα άλμα και καθάριε ο Μίλτος Τεντόγλου στον προκριματικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου στο Τόκιο, "πέταξε" στον τελικό.

Σε έναν απλό υγιεινό περίπατο, μετέτρεψε ο Μίλτος Τεντόγλου την παρουσία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου. Και αυτό γιατί χρειάστηκε όλο κι όλο ένα άλμα για να μπορέσει να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης.

Ο 27χρονος χρυσός ολυμπιονίκης πήδηξε δεύτερος και αυτό ήταν, καθώς προσγειώθηκε στα 8.17μ, πιάνοντας κατευθείναν το όριο που χρειαζόταν.

Η μία και μοναδική προσπάθεια που έκανε ήταν αυτή που μπορείτε να δείτε στο παρακάτω video...

Τώρα, ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης ετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό που είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη 17/9 στις 14:49.

