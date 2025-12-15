Ντέσερς στο Gazzetta: «Περήφανος που θα είμαι στο Copa Africa, αλλά ήθελα να ''χτίσω' στην εμφάνιση αυτή»

Ο Σίριλ Ντέσερς μιλάει στο Gazzetta για το πως αισθάνεται που πρέπει να φύγει για την εθνική του ομάδα μετά από τέτοια επιστροφή που έκανε απέναντι στον Βόλο.

Ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στον Βόλο επικρατώντας με 2-1 σε αγώνα για την 14η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, με τον Σίριλ Ντέσερς να παίζει για πρώτη φορά βασικός μετά από 2,5 μήνες και να είναι εξαιρετικός στα 70 λεπτά που αγωνίστηκε.

Ο Νιγηριανός φορ ήταν πολύ ορεξάτος, πέτυχε το πρώτο γκολ της ομάδας μ' ένα υπέροχο τελείωμα και λίγο μετά πήρε και το πέναλτι που οδήγησε στο 2-0, έπειτα από ωραία συνεργασία με τον Μπακασέτα.

Γενικά ήταν ιδιαίτερα κινητικός ξεφεύγοντας αρκετές φορές από την άμυνα του Βόλου, κέρδισε αρκετές μονομαχίες κι ακόμα και στους «τσαμπουκάδες» που έγιναν στο χθεσινό ματς ήταν πάντα εκεί για τους συμπαίκτες του.

Πάνω όμως που οι «πράσινοι» πίστεψαν ότι βρήκαν το φορ που περίμεναν τόσο καιρό, βλέπουν τον Σίριλ Ντέσερς να αποχωρεί για να πάει να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της εθνικής Νιγηρίας για το Copa Africa κι έτσι μένουν με την... όρεξη.

Εκείνος μίλησε στο Gazzetta μετά το τέλος του αγώνα για το πως είναι το συναίσθημα να παίζεις πρώτη φορά βασικός μετά από τόσο καιρό, να τα πηγαίνεις τόσο καλά και να αναγκάζεσαι να φύγεις από την ομάδα χωρίς να έχεις την δυνατότητα να χτίσεις πάνω στην δυνατή αυτή αρχή για να πας να εκπροσωπήσεις την χώρα σου, πράγμα για το οποίο είσαι σίγουρα περήφανος.

«Είναι ιδιαίτερο το συναίσθημα. Είναι λίγο ανάμεικτο βέβαια. Είχα τραυματιστεί και δεν μπορούσα να βοηθήσω την ομάδα για πολύ καιρό. Τώρα είμαι πίσω. Είμαι χαρούμενος για απόψε με το γκολ, με τη νίκη. Αλλά, ναι, κανονικά θες να χτίσεις πάνω σ' αυτό (το ξεκίνημα), αλλά τώρα πάω να αντιπροσωπεύσω την χώρα μου, το οποίο με κάνει βέβαια πολύ περήφανο.

Μεγάλο τουρνουά. Έχουμε ευκαιρία να πάμε μακριά. Ελπίζω να πάρω μερική αυτοπεποίθηση από κει, λίγο ρυθμό και μετά να επιστρέψω στον Παναθηναϊκό ακόμα πιο δυνατός, ακόμα πιο καλός και να βοηθήσω την ομάδα».