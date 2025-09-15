Φραντζεσκάκης στο Gazzetta: «Το πάλεψα ως την τελευταία βολή»

Η καλύτερη βολή του Χρήστου Φραντζεσκάκη στη σφυροβολία του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου στο Τόκιο δεν ήταν αρκετή για να του δώσει το εισιτήριο για τον τελικό, με τον ίδιο να εξηγεί πως έδωσε ό,τι είχε αλλά η γενικότερα "μέτρια" σεζόν του ολοκληρώθηκε με "μέτριο" τρόπο.

Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης ολοκλήρωσε την τρίτη του παρουσία σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, καταλαμβάνοντας τη 15η θέση στη σφυροβολία. Ο 25χρονος ρίπτης είχε καλύτερη βόλη στα 75.43μ αλλά δεν ήταν αρκετή για να του χαρίσει την πρόκριση στον τελικό, καθώς η 12άδα έκλεισε περίπου μισό μέτρο ψηλότερα, στα 75.91μ.

Ο αθλητής του Κωστή Παπαμαρκάκη, μίλησε στο Gazzetta και δήλωσε τα εξής:

«Ήταν γενικά μια μέτρια σεζόν, που έκλεισε και μέτρια. Δεν μπήκαμε τελικό, δεν έχει σημασία.

Έδωσα ό,τι είχα. Δεν είναι ότι πήγε κάτι συγκεκριμένα πολύ λάθος, ούτε η τεχνική μου ήταν κακή, ούτε είχα κάποιο σοβαρό πρόβλημα στη φυσική κατάσταση. Το πάλεψα μέχρι την τελευταία βολή, μισό μέτρο ήταν για να περάσω.

Είχα έναν τραυματισμό που με κράτησε εκτός για έναν μήνα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι με “έκαψε”. Κάθε χρόνο σχεδόν συμβαίνει να χάσω 3-4 εβδομάδες λόγω τραυματισμών, οπότε δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο.

Για να μπω στον τελικό χρειαζόταν να κάνω φετινό ρεκόρ, οπότε δεν ήμουν άνετος φέτος. Γενικά, αυτές οι βολές δεν θεωρώ ότι είναι κάτι αδύνατο για το σώμα μου, ρίχνω 75 μέτρα και δεν νιώθω ούτε κόπωση, ούτε φορτίο.

Απλά είχα να αγωνιστώ 1,5 μήνα, από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Δεν ήμουν πολύ φορμαρισμένος και έπρεπε να σκεφτώ πάρα πολλά πράγματα πάνω στη βολή για να βγει».

