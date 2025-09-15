Φραντζεσκάκης στο Gazzetta: «Το πάλεψα ως την τελευταία βολή»
Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη
Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης ολοκλήρωσε την τρίτη του παρουσία σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, καταλαμβάνοντας τη 15η θέση στη σφυροβολία. Ο 25χρονος ρίπτης είχε καλύτερη βόλη στα 75.43μ αλλά δεν ήταν αρκετή για να του χαρίσει την πρόκριση στον τελικό, καθώς η 12άδα έκλεισε περίπου μισό μέτρο ψηλότερα, στα 75.91μ.
Ο αθλητής του Κωστή Παπαμαρκάκη, μίλησε στο Gazzetta και δήλωσε τα εξής:
Δείτε ΕπίσηςΖάλτος στο Gazzetta: «Θα κάνω δύο δουλειές και προπόνηση, οι θυσίες που κάνουμε εμείς οι τρελοί»
«Ήταν γενικά μια μέτρια σεζόν, που έκλεισε και μέτρια. Δεν μπήκαμε τελικό, δεν έχει σημασία.
Έδωσα ό,τι είχα. Δεν είναι ότι πήγε κάτι συγκεκριμένα πολύ λάθος, ούτε η τεχνική μου ήταν κακή, ούτε είχα κάποιο σοβαρό πρόβλημα στη φυσική κατάσταση. Το πάλεψα μέχρι την τελευταία βολή, μισό μέτρο ήταν για να περάσω.
Είχα έναν τραυματισμό που με κράτησε εκτός για έναν μήνα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι με “έκαψε”. Κάθε χρόνο σχεδόν συμβαίνει να χάσω 3-4 εβδομάδες λόγω τραυματισμών, οπότε δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο.
Για να μπω στον τελικό χρειαζόταν να κάνω φετινό ρεκόρ, οπότε δεν ήμουν άνετος φέτος. Γενικά, αυτές οι βολές δεν θεωρώ ότι είναι κάτι αδύνατο για το σώμα μου, ρίχνω 75 μέτρα και δεν νιώθω ούτε κόπωση, ούτε φορτίο.
Απλά είχα να αγωνιστώ 1,5 μήνα, από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Δεν ήμουν πολύ φορμαρισμένος και έπρεπε να σκεφτώ πάρα πολλά πράγματα πάνω στη βολή για να βγει».
Δείτε τις δηλώσεις του Χρήστου Φραντζεσκάκη στο Gazzetta
Χρήστος Φραντζεσκάκης: «Ήταν μία μέτρα σεζόν, που έκλεισε μέτρια. Έδωσα ό,τι είχα»
Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη pic.twitter.com/blXkbls4Yq— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 15, 2025
COSMOTE TELEKOM, Υπερήφανος Χορηγός Εθνικής Ομάδας Στίβου
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.