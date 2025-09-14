Για το πρώτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου θα αγωνιστεί στον τελικό του επί κοντώ ο Εμμανουήλ Καραλής.

Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Ο Εμμανουήλ Καραλής διανύει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του και τώρα βρίσκεται ένα βήμα πριν από το ιδανικό φινάλε.

Ο πρωταθλητής του επί κοντώ, μετά από μία άνετη και σίγουρη εμφάνιση στον προκριματικό του επί κοντώ ανδρών, εξασφάλισε τη θέση του στον τελικό και πλέον διεκδικεί το πολυπόθητο μετάλλιο. Ο ίδιος, που φέτος έχει κάνει νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 6.08μ και έχει ξεπεράσει τα 6 μέτρα 12 φορές, είναι έτοιμος να δώσει τον καλύτερό του εαυτό το απόγευμα της Δευτέρας ώστε να βρεθεί στο βάθρο.

Για πολλούς, ο Καραλής αποτελεί το φαβορί για το αργυρό μετάλλιο καθώς ο “διαστημικός” Μόντο Ντουπλάντις αποτελεί το Νο1 φαβορί για το χρυσό. Ωστόσο, σε έναν αγώνα όλα μπορεί να συμβούν.

Ο Καραλής πολιορκεί τον Ντουπλάντις

Ο κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ, Ντουπλάντις, δεν έχει ηττηθεί εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια (τελευταία ήττα του ήταν στις 21 Ιουλίου του 2023, που είχε βγει 4ος στο Diamond League του Μονακό) όμως ο “Μανόλο” τον έχει πιέσει αρκετά. Ο ίδιος ο Ντουπλάντις είχε παραδεχτεί πως ένα λάθος από τη μεριά του θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο καθώς ο Καραλής θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί και να τον νικήσει,

Είναι πέρα για πέρα πιθανό να δούμε άλματα αρκετά πάνω από τα 6 μέτρα ενώ δεν θα ήταν έκπληξη αν ο Μανόλο βελτίωνε εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ (6.08μ).

Παράλληλα, ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ (“χάλκινος” στο προηγούμενο Παγκόσμιο πρωτάθλημα) και ο Αμερικανός Σαμ Κέντριξ (δύο φορές Παγκόσμιος πρωταθλητής) δείχνουν αρκετά δυνατοί και διεκδικούν επίσης τη θέση τους στο βάθρο όπως και ο Γάλλος Τιμπό Κολέ.

Αξίζει να θυμίσουμε πως ο αθλητής του Χάρη Καραλή έχει στη συλλογή του ένα χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο, ένα αργυρό και ένα χάλκινο σε Παγκόσμια πρωταθλήματα κλειστού στίβου, ένα χρυσό και ένα αργυρό σε Ευρωπαϊκά κλειστού αλλά και ένα αργυρό σε Ευρωπαϊκό ανοιχτού. Αν καταφέρει να ανέβει στο βάθρο στο Τόκιο, τότε θα κατακτήσει το έβδομο (!) μετάλλιό του σε μεγάλη διοργάνωση.

Η λίστα του τελικού στο επί κοντώ ανδρών

