Καραλής στο Gazzetta: «Ο επιμένων νικά, αυτό το ένα μετάλλιο μου λείπει»

Μετά από χρόνια προσπαθειών και αγώνες που δεν πήγαν όπως τους είχε προγραμματίσει, ο Εμμανουήλ Καραλής ετοιμάζεται για τον πρώτο του τελικό Παγκοσμίου πρωταθλήματος και μιλώντας στο Gazzetta τονίζει πως "ο επιμένων νικά".

Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Ανάλαφρος πια από το άγχος της πρόκρισης στον πρώτο τελικό της καριέρας του σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, ο Εμμανουήλ Καραλής μοιράστηκε με το Gazzetta τις σκέψεις του μετά από αυτή την επιτυχία αλλά και τα σχέδιά του για τον τελικό:

«Μετά από τόσο καιρό μπήκα και στο πρώτο μου τελικό. Ο επιμένων νικά!

Πήγε πάρα πολύ καλά. Δεν ήταν σίγουρα καθόλου εύκολος ο αγώνας. Περιμέναμε να ήταν λίγο πιο εύκολος, αλλά είχε αρκετό αέρα, είχε αρκετή αναμονή και σίγουρα υπήρχε λίγο άγχος, αλλά καταφέραμε να περάσουμε αφού κατάφερα να κάνω δύο άλματα, όλα καλά. Πηγαίνουμε στον τελικό».

Σχετικά με το αν ήταν τόσο άνετος όσο φαινόταν, δήλωσε: Οι προκριματικοί είναι πιο δύσκολοι από τους τελικούς γιατί είμαστε 36 άτομα, είναι βράδυ, υπάρχει πίεση, ο ένας είναι πάνω στον άλλον… Αλλά αφού κατάφερα να περάσω, σίγουρα στον τελικό θα είμαι πολύ πιο άνετος, πολύ πιο χαρούμενος, πολύ πιο happy και σίγουρα πολύ πιο έτοιμος να πηδήξω ψηλά.

Τώρα που θα πάω σπίτι, θα πάρω την ομάδα, το team, να μιλήσουμε, θα κάνω πάρα πολλές φυσικοθεραπείες γιατί έπαθα 5-6 κράμπες πάνω στον αγώνα, και σίγουρα θα καθίσω να ηρεμήσω, να συγκεντρωθώ και να ετοιμαστώ για τη Δευτέρα γιατί είμαι σίγουρος ότι αν όλα πάνε καλά, θα κάνω κάτι πάρα πολύ όμορφο. Οπότε, συντονιστείτε να μας δείτε όλους τους αθλητές!

Ένα μετάλλιο λείπει… Άντε να δούμε».

Δείτε τις δηλώσεις του Εμμανουήλ Καραλή στο Gazzetta

🙌 Οι δηλώσεις του Εμμανουήλ Καραλή στο Gazzetta μετά την πρόκρισή του στον τελικό το Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου



Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη pic.twitter.com/x1ylseuwT4 — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 13, 2025

COSMOTE TELEKOM, Υπερήφανος Χορηγός Εθνικής Ομάδας Στίβου