Ο πανούργος Τζίμι Γκρεσιέ παγκόσμιος πρωταθλητής στα 10.000μ.

Σε έναν τελικό αναμονής, ο Τζίμι Γκρεσιέ αιφνιδίασε τους πάντες στην τελική ευθεία και ο Γάλλος έγινε πρωταθλητής κόσμου στα 10.000μ.

Από την εποχή του Ιταλού, Αλμπέρτο Κόβα στο Ελσίνκι το 1983 κι έπειτα την κυριαρχία του Μο Φάρα στη Μόσχα (2013), το Πεκίνο (2015) και το Λονδίνο (2017), η Ευρώπη αναδεικνύει ξανά πρωταθλητή κόσμου στα 10.000μ.

Ο Γάλλος, Τζίμι Γκρεσιέ, κόντρα σε κάθε προγνωστικό, έχοντας τις δυνάμεις, το μυαλό και τη σωστή τακτική, στην τελική ευθεία αιφνιδίασε τους πάντες και έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής στο Τόκιο με 28:55.77.

Σε ένα τελικό που για τα πρώτα 5.000μ. είχε ρυθμό γυναικών και πέρασμα στα 15:10, ήταν απόλυτο φυσικό στα τέλος να γίνει χαμός και να βγουν σε ρόλο πρωταγωνιστικό δρομείς, που αρχικά δεν είχαν πολλές πιθανότητες διάκρισης.

Στο καμπανάκι και 400μ. πριν από τον τερματισμό, 10 δρομείς ήταν μαζί, οι δυο Αμερικανοί, Νίκο Γιανγκ και Γκραντ Φίσερ, που έδειχναν ικανοί να πάρουν τα πρωτεία από τους Αφρικανούς.

Ανάμεσά τους και δύο Ευρωπαίοι, ο Γκρεσιέ και ο Σουηδός, Αντρέας Αλμγκρεν, που κανείς δεν περίμενε. Και στο βιράζ για την τελική ευθεία, ο Γκρεσιέ από την 6η θέση ξεπετάχτηκε, πέρασε τους πάντες και έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής με 28:55.77.

Ο Αιθίοπας, Γιομίφ Κετζέλτσα δεν άντεξε στα τελευταία μέτρα, όμως πήρε το ασημένιο μετάλλιο με 28:55.73 και ο Αλμγκρεν χάρισε στη Σουηδία ένα ανέλπιστο μετάλλιο, το χάλκινο με 28:56.02.

