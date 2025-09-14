Οι Ομπλίκε Σέβιλ (9.77) και Κισέιν Τόμπσον (9.82) πέτυχαν το «1-2» στα 100μ., η Τζαμάικα επέστρεψε στην κορυφή του παγκοσμίου πρωταθλήματος και ο Γιουσέιν Μπολτ αποτρελάθηκε.

Η Τζαμάικα επέστρεψε με εντυπωσιακό τρόπο στην κορυφή των 100μ. σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, με τους Ομπλίκε Σέβιλ με 9.77 και Κισέιν Τόμπσον με 9.82, να κάνουν το «1-2» στο Εθνικό Στάδιο του Τόκιο και να κάνουν τον Γιουσέιν Μπολτ στις κερκίδες να χοροπηδά σαν μικρό παιδί.

Από την εποχή του και την τελευταία του νίκη πριν από 10 χρόνια στο Πεκίνο είχε να δει η Τζαμάικα δικό της σπρίντερ στην πρώτη θέση στα 100μ. σε παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Μάλιστα μετά και το χάλκινο μετάλλιο από τον Μπολτ στο Λονδίνο το 2017, η Τζαμάικα στην Ντόχα, το Γιουτζίν και τη Βουδαπέστη απουσίαζε από το βάθρο των 100μ.

Και να που στο Τόκιο έρχεται η νέα σπουδαία φουρνιά, δύο 24χρονοι για να νικήσουν τους Αμερικανούς και να τους πάρουν ξανά τα πρωτεία. Για πρώτη φορά οι Τζαμαϊκανοί κάνουν το «1-2» σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, κάτι που δεν είχαν καταφέρει ποτέ στο παρελθόν, μόνο οι Μπολτ και Ασάφα Πάουελ είχαν πάρει το χρυσό και το χάλκινο στο Βερολίνο το 2009, με τον Τάισον Γκέι να μπαίνει «σφήνα» ανάμεσά τους, στην κούρσα του παγκοσμίου ρεκόρ (9.58).

Στον τελικό στον Τόκιο τα μάτια όλων ήταν πάνω στον Νόα Λάιλς, που υπερασπιζόταν τον τίτλο του και τον Κισέιν Τόμπσον. Όμως μετά τα 60μ. ο Ομπλίκουε Σέβιλ έκανε το ξεπέταγμα και έφθασε στην πρώτη μεγάλη επιτυχία της καριέρας του με ατομικό ρεκόρ στα 9.77.

Ο Κισέιν Τόμπσον μετά το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, πήρε το ασημένιο και στο Τόκιο, με 9.82, επίσης το πρώτο του μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Και ο Νόα Λάιλς, μετά τον θρίαμβό του στο «Παρίσι 2024», πανηγύριζε σαν τρελός το χάλκινο μετάλλιο στο Τόκιο με ρεκόρ περιόδου στα 9.89, γνωρίζοντας ότι τη δεδομένη στιγμή το δίδυμο των Τζαμαϊκανών δεν ήταν δυνατό να νικηθεί.

