Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Απίστευτη Τζέφερσον-Γούντεν, Νο4 επίδοση όλων των εποχών στο 100άρι

Πηνελόπη Γκιώνη
τζεφερσον
Φανταστική εμφάνιση έκανε η Μελίσα Τζέφερσον-Γούντεν στα 100μ γυναικών, που τερμάτισε σε 10.61 και κατέκτησε το πρώτο της παγκόσμιο χρυσό, κάνονας την τέταρτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στον κόσμο.
κοσμοτε

Φανταστική κούρσα έκανε η Αμερικανίδα σπρίντερ, Μελίσα Τζέφερσον-Γούντεν, στον τελικό των 100 μέτρων γυναικών και κατέκτησε το πρώτο της παγκόσμιο χρυσό σε ατομικό αγώνισμα.

Η 24χρονη σπρίντερ, χάλκινη Ολυμπιονίκης στο Παρίσι, ξεκίνησε πολύ καλά την κούρσα της και ανέβηκε πολύ γρήγορα, δημιουργώντας σημαντική διαφορά με τις αντιπάλους της. Η Τζέφερσον-Γούντεν δεν "έχασε" καθόλου στην κούρσα και τερμάτισε πρώτη με διαφορά από τη δεύτερη , με τον φοβερό χρόνο 10.61!

Το 10.61 είναι νέο ρεκόρ διοργάνωσης και η τέταρτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στον κόσμο, πίσω μόνο από τις Γκρίφιθ-Τζόινερ, Τόμπσον-Χέρα και Φρέιζερ Πράις.

Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε η Τζαμαϊκανή Τίνα Κλέιτον με νέο ατομικό ρεκόρ 10.76 και ακολούθησε η χρυσή Ολυμπιονίκης του Παρισιού, Τζούλιεν Άλφρεντ, με 10.84. Η Σέλι Αν Φρέιζερ Πράις έδωσε πιθανότατα την τελευταία της ατομική κούρσα και τερμάτισε τέταρτη σε 10.88.

@Photo credits: eurokinissi, ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
     

