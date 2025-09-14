Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Απίστευτη Τζέφερσον-Γούντεν, Νο4 επίδοση όλων των εποχών στο 100άρι
Φανταστική κούρσα έκανε η Αμερικανίδα σπρίντερ, Μελίσα Τζέφερσον-Γούντεν, στον τελικό των 100 μέτρων γυναικών και κατέκτησε το πρώτο της παγκόσμιο χρυσό σε ατομικό αγώνισμα.
Η 24χρονη σπρίντερ, χάλκινη Ολυμπιονίκης στο Παρίσι, ξεκίνησε πολύ καλά την κούρσα της και ανέβηκε πολύ γρήγορα, δημιουργώντας σημαντική διαφορά με τις αντιπάλους της. Η Τζέφερσον-Γούντεν δεν "έχασε" καθόλου στην κούρσα και τερμάτισε πρώτη με διαφορά από τη δεύτερη , με τον φοβερό χρόνο 10.61!
Το 10.61 είναι νέο ρεκόρ διοργάνωσης και η τέταρτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στον κόσμο, πίσω μόνο από τις Γκρίφιθ-Τζόινερ, Τόμπσον-Χέρα και Φρέιζερ Πράις.
Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε η Τζαμαϊκανή Τίνα Κλέιτον με νέο ατομικό ρεκόρ 10.76 και ακολούθησε η χρυσή Ολυμπιονίκης του Παρισιού, Τζούλιεν Άλφρεντ, με 10.84. Η Σέλι Αν Φρέιζερ Πράις έδωσε πιθανότατα την τελευταία της ατομική κούρσα και τερμάτισε τέταρτη σε 10.88.
