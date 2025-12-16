Ο Ντουέιν Ουάσινγκτον, μίλησε ενόψει του παιχνιδιού με τη Βίρτους, αναφέροντας μεταξύ άλλων την κατάσταση που επικρατεί στον σύλλογο, έπειτα από το «διαζύγιο» με τον Ομπράντοβιτς.

Η Παρτίζαν, φιλοξενεί τη Βίρτους Μπολόνια (17/12 , 21:30) στη Σερβία, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Ντουέιν Ουάσινγκτον, ήταν ο άνθρωπος που οδήγησε την ομάδα του προς τη νίκη κόντρα στον Ερυθρό, στο σέρβικο ντέρμπι, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 25 πόντους και 2 ασίστ.

Ο Αμερικανός, μίλησε πριν το ματς με τη Βίρτους και στάθηκε στη δύσκολη κατάσταση που περνάει η ομάδα του, την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντουέιν Ουάσινγκτον:

«Δεν με πληρώνουν για να διαλέγω προπονητή, με έφεραν για να παίξω μπάσκετ και σε αυτό επικεντρώνομαι. Θα μείνουμε ενωμένοι ως παίκτες ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο προπονητής μας. Ανυπομονούμε για ό,τι συμβεί, ξέρουμε ότι θέλουμε να κερδίσουμε.

Ήταν μια παράξενη κατάσταση, μοναδικές συνθήκες, και έκανε καταπληκτική δουλειά. Είμαι περήφανος γι' αυτόν (σ.σ Οτσόκολιτς) και για το πώς χειρίστηκε τα πάντα. Οπότε - η απάντηση είναι ότι θα ήθελα να μείνει, τα πάει περίφημα. Πιστεύω σε αυτόν. Δεν είμαι σίγουρος τι θα συμβεί, όπως είπα, είμαι παίκτης και κοιτάζω τη δουλειά μου»

Για το ματς με τη Βίρτους:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι. Έχουμε την ευκαιρία για μια ακόμη νίκη, για να συνεχίσουμε να κατευθύνουμε αυτό το τρένο προς τη σωστή κατεύθυνση, για να συνεχίσουμε το σερί μας», είπε ο Ουάσινγκτον για τον αγώνα με τη Βίρτους.

Νιώσαμε λιγότερη πίεση. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε κάποια περισσότερα πράγματα στην επίθεση, να παίξουμε λίγο πιο ελεύθερα και γρήγορα. Άλλωστε, κοιτάξαμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη, συνειδητοποιήσαμε ότι εμείς είμαστε οι παίκτες, ότι είμαστε στο γήπεδο και ότι ελέγχουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Καθαρίσαμε κάποια πράγματα στο παιχνίδι και τώρα παίζουμε με μεγαλύτερη ευθύνη»