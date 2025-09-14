Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Αποκλείστηκε ο Ίνγκεμπριγκτσεν, η Τζέπτσιρτσιρ τη νίκη στον μαραθώνιο
Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη
Δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην πρώτη του μεγάλη κούρσα της χρονιάς ο Γιάκομπ Ίνγκεμπριγκτσεν, ο οποίος έχει περάσει έναν τραυματισμό που τον άφησε εκτός αγώνων όλη τη σεζόν. Έτσι, ο χρυσός Ολυμπιονίκης και Παγκόσμιος πρωταθλητής δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό των 1500μ, καθώς τερμάτισε 18ος στο σύνολο με 3:37.84.
Ο Νορβηγός σταρ είναι δηλωμένος και στα 5000μ αν και δεν είναι ακόμη σίγουρο πως θα αγωνιστεί.
Η Τσεπτσιρτσιρ τον μαραθώνιο - Στα 2" κρίθηκε το χρυσό
Παράλληλα, η Κενυάτισσα Πέρεζ Τσέπτσιρτσιρ έκανε ένα φοβερό σπριντ στο τέλος και με 2:24.43 κατέκτησε τον τίτλο της Παγκόσμιας πρωταθλήτριας για πρώτη φορά στην καριέρα της, και μάλιστα στη χώρα όπου είχε κατακτήσει το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο το 2021. Με την κούρσα της η Κενυάτισσα άφησε πίσω της την κάτοχο του παγκόσμιου ρεκεόρ, Τιγκίστ Ασέφα από την Αιθοπία, που τερμάτισε μόλις 2 δευτερόλεπτα πιο πίσω σε 2:24.45.
Το χάλκινο κατέκτησε η Χούλια Πατερνάιν από την Ουρουγουάη με 2:27.23.
