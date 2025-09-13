Ρίζος στο Gazzetta: «Η απειρία μου έπαιξε ρόλο, ευχαριστημένος που βρέθηκα εδώ»

Προετοιμασμένος κατάλληλα αλλά με την εμπειρία των μεγάλων διοργανώσεων να είναι αυτή που του έλειπε, ο Γιάννης Ρίζος αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα και εύχεται να του δοθεί η ευκαιρία να το ξανακάνει.

Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Την πρώτη του συμμετοχή σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κατέγραψε ο πρωταθλητής του επί κοντώ, Γιάννης Ρίζος, ο οποίος κατετάγη 30ός με 5.40μ, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες για το μέλλον.

Ο ίδιος εμφανίστηκε μερικώς ικανοποιημένος από την εμπειρία του και στάθηκε κυρίως στην ψυχολογική και αγωνιστική του προετοιμασία, ενώ παράλληλα μιλώντας στο Gazzetta αναγνώρισε ότι η απειρία του σε τόσο υψηλού επιπέδου διοργανώσεις έπαιξε ρόλο στο αποτέλεσμα: «Ήμουν προετοιμασμένος κατάλληλα. Η προετοιμασία πήγε πολύ καλά. Όλα γενικά κύλησαν καλά, και μέσα στη μέρα μου και ήμουν ξεκούραστος. Εγκεφαλικά ίσως να μην ήμουν αρκετά συγκεντρωμένος, αν και ένιωθα πολύ καλά. Είχα κάποια θεματάκια με τη φορά μου, έδινα βάση εκεί. Άγχος δεν υπήρξε, τον αγώνα τον ευχαριστήθηκα».

Παρά τις δυσκολίες, ο νεαρός αθλητής κράτησε την ουσία της εμπειρίας: «Όσο άσχημα και να πήγε, είμαι ευχαριστημένος που βρέθηκα εδώ. Αγωνίστηκα σε ένα στάδιο με... δεν ξέρω και εγώ πόσους θεατές, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα με βάση το πώς ήμουν ψυχολογικά και πώς ήμουν σωματικά».

Ο Ρίζος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις ιδιαίτερες συνθήκες του αγώνα, αλλά και στο γεγονός ότι χρειάζεται περισσότερη τριβή σε μεγάλες διοργανώσεις: «Ίσως να μπορούσα να κάνω κάτι καλύτερο. Ήταν δύσκολος αγώνας, δύσκολες συνθήκες, υγρασία, αέρας, κρύος αέρας κιόλας, βρεγμένο το στρώμα που ίσως να έσφιγγε το σώμα λίγο παραπάνω. Και η απειρία σίγουρα έπαιξε το ρόλο της, γιατί δεν είμαι αρκετά συνηθισμένος σε τόσο μεγάλες διοργανώσεις.

Είναι το πρώτο μου παγκόσμιο», είπε και συμπλήρωσε μία ευχή: «Ελπίζω να μου δοθεί η ευκαιρία να βρεθώ και στα επόμενα. Του χρόνου έχουμε Ευρωπαϊκό, με το καλό εκεί να είμαστε, και γιατί όχι σε δύο χρόνια στο Παγκόσμιο ξανά».

