Στον πρώτο του τελικό σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου θα αγωνιστεί ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του επί κοντώ, Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος πέτυχε τον πρώτο του στόχο στη διοργάνωση.

Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Με χαρακτηριστική άνεση, ο Εμμανουήλ Καραλής “καθάρισε” στον προκριματικό και έκλεισε τη θέση του στον πρώτο τελικό Παγκοσμίου πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου της καριέρας του.

Ο Καραλής άφησε το αρχικό ύψος, που ήταν 5.40μ, και μπήκε απευθείας στα 5.55μ ένα ύψος το οποίο ξεπέρασε με μεγάλη άνεση. Έπειτα, άφησε το 5.70μ και συνέχισε στα 5.75μ, όπου με ένα εντυπωσιακά ψηλό άλμα το υπερέβη.

Ο ίδιος δεν χρειάστηκε να κάνει περισσότερα άλματα αφού το 5.75μ ήταν αρκετό για να του δώσει την πολυπόθητη πρόκριση στον τελικό.

Το πρώτο βήμα έγινε και πλέον, ο Καραλής, οδεύει προς το μοναδικό βάθρο στο οποίο δεν έχει ανέβει ακόμη. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τη Δευτέρα 15/9 στις 13:49.

Δεν τα κατάφερε ο Ρίζος

Την πρώτη του συμμετοχή σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα κατέγραψε ο Γιάννης Ρίζος. Ο ίδιος ξεκίνησε από τα 5.40μ, τα οποία πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια, όμως στα 5.55μ φάνηκε να “μπλόκαρε” καθώς δεν κατάφερε να ολοκληρώσει κανένα από τα τρία άλματά τους. Έτσι, κατετάγη 30ός και πήρε πολύτιμη εμπειρία για το μέλλον.

H 12άδα του τελικού

1.Eμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα)

2.Σαμ Κέντρικς (ΗΠΑ)

3.Αρμαντ Ντουπλάντις (Σουηδία)

4.Σόντρε Γκούτορμσεν (Νορβηγία)

5.Κέρτις Μάρσαλ (Aυστραλία)

6.Μένο Φλόον (Ολλανδία)

7.Ετάν Κορμόν (Γαλλία)

8.Κόντα Λίτα Μπέρε (Γερμανία)

9.Τιμπό Κολέ (Γαλλία)

10.Ρενό Λαβιλενί (Γαλλία)

11.Ερσού Σασμά (Τουρκία)

12.Χενέιντα Αμπντεσαλάμ (Κατάρ)

