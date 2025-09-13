Ο Καραλής με άνεση πάνω από τα 5,55μ. στον προκριματικό του επί κοντώ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Ο Καραλής με άνεση πάνω από τα 5,55μ. στον προκριματικό (vid)
Ο Εμμανουήλ Καραλής θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τελικό του επί κοντώ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του επί κοντώ.
Στην 5η συμμετοχή σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ο Μανόλο δεν αναζητά απλά την πρώτη του παρουσία σε τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος, αλλά και το μοναδικό μετάλλιο που λείπει από τη συλλογή του.
Ο Καραλής άρχισε τον προκριματικό με ένα άνετο άλμα πάνω από τα 5,55μ., ύψος από το οποίο ξεκίνησε και ο Άρμαντ Ντουπλάντις. Οι δυο τους μαζί με τον Τούρκο, Ερσού Σασμά άφησαν τα 5,70μ., θα συνεχίσουν στα 5,75μ., ύψος που κατά πάσα πιθανότητα θα δώσει πρόκριση στον τελικό της Δευτέρας (15/9), με το όριο της απευθείας πρόκρισης να είναι στα 5,80μ.
COSMOTE TELEKOM, Υπερήφανος Χορηγός Εθνικής Ομάδας Στίβου
