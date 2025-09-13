Στον τερματισμό του αγώνα βάδην στο Τόκιο, η στιγμή που ένας Ιταλός αθλητής υποδέχτηκε τη σύντροφό του με ένα φιλί κέρδισε τις εντυπώσεις!

Όμορφες στιγμές ζεστασιάς και τρυφερότητας σημάδεψαν τον τερματισμό του αγώνα βάδην στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο. Όταν ένας Ιταλός αθλητής, μόλις πέρασε τη γραμμή του τερματισμού, περίμενε τη σύντροφό του, επίσης συναθλήτρια, για να τη φιλήσει. Η στιγμή αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη, με τον φωτογραφικό φακό να την καταγράφει, ενώ η εικόνα της έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

COSMOTE TELEKOM, Υπερήφανος Χορηγός Εθνικής Ομάδας Στίβου