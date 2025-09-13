Η 23χρονη Όλγα Φιάσκα τερμάτισε 18η με χρόνο 2:59.59 στον τελικό των 35χλμ βάδην στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο. Συγκινημένη, ευχαρίστησε θερμά την οικογένειά της για τη στήριξη και τόνισε το πόσο δύσκολα πέρασε αυτή τη χρονιά.

Η 23χρονη Όλγα Φιάσκα πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση, καταλαμβάνοντας την 18η θέση με χρόνο 2:59.59 στον τελικό των 35χλμ βάδην του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου στο Τόκιο. Η νεαρή αθλήτρια πέτυχε τον βασικό της στόχο, που ήταν να ολοκληρώσει τον αγώνα κάτι που δεν είχε καταφέρει στην προηγούμενη συμμετοχή της στη Βουδαπέστη το 2023 και παράλληλα να απολαύσει την προσπάθειά της.

Μετά την κούρσα της, η Όλγα Φιάσκα εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένη για την επίδοσή της και αρχικά δήλωσε:

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ήθελα να μπω στην 20άδα. Με είχε τρομάξει, αλήθεια, ο καιρός, αλλά παρόλη την υγρασία το πάλεψα πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη, και από τον χρόνο και από τα πάντα. Το πάλεψα πάρα πολύ».

Σχετικά με το από πού πηγάζει η συγκίνησή της, εξήγησε:

«Η αλήθεια είναι πως αυτό είναι το δεύτερο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Στη Βουδαπέστη δεν κατάφερα να τερματίσω. Είμαι πολύ συγκινημένη γιατί αυτόν τον καιρό πέρασα πολύ δύσκολα. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους γονείς μου, τον αδερφό μου, την αδερφή μου που είναι πάντα κοντά μου. Γιατί είναι πολύ δύσκολα οικονομικά και το παλέψαμε μόνοι μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον φυσικοθεραπευτή μου στην Καρδίτσα, που όλο τον χειμώνα με βοήθησε πάρα πολύ».

Τέλος, όταν ρωτήθηκε αν αυτή η εμφάνιση αποτελεί για εκείνη ένα όνειρο, απάντησε:

«Πάρα πολύ. Το πάλεψα πολύ φέτος, είχα κάποιες αναποδιές, είχα μια λιποθυμία, μπήκα τελευταία στιγμή. Αλλά είπα ότι, σε αντίθεση με τη Βουδαπέστη, θα το παλέψω να τερματίσω, έστω κι αν έβγαινα τελευταία. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και τον προπονητή μου, τον Γρηγόρη Κοντό».

COSMOTE TELEKOM, Υπερήφανος Χορηγός Εθνικής Ομάδας Στίβου