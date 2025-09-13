Μία εμφάνιση κοντά στο φετινό του ρεκόρ έκανε ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ στα 35χλμ βάδην στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Τόκιο.

Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ πέτυχε τον βασικό του στόχο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου του Τόκιο, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τον αγώνα των 35χλμ βάδην.

Ο έμπειρος Έλληνας βαδιστής κάλυψε την απόσταση σε 2:42.07 και κατέλαβε την 29η θέση, όπως ακριβώς είχε κάνει και στο Παγκόσμιο του 2022 και είναι η καλύτερη θέση που έχει πάρει ποτέ στη διοργάνωση.

Με σωστή τακτική και διαχείριση δυνάμεων, κέρδισε θέσεις στο δεύτερο μισό της κούρσας, δείχνοντας για μία ακόμη φορά σταθερότητα του σε μεγάλες διοργανώσεις.

