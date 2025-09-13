Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου: Στην 29η θέση ο Παπαμιχαήλ στην έβδομη συμμετοχή του στη διοργάνωση
Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη
Ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ πέτυχε τον βασικό του στόχο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου του Τόκιο, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τον αγώνα των 35χλμ βάδην.
Ο έμπειρος Έλληνας βαδιστής κάλυψε την απόσταση σε 2:42.07 και κατέλαβε την 29η θέση, όπως ακριβώς είχε κάνει και στο Παγκόσμιο του 2022 και είναι η καλύτερη θέση που έχει πάρει ποτέ στη διοργάνωση.
Με σωστή τακτική και διαχείριση δυνάμεων, κέρδισε θέσεις στο δεύτερο μισό της κούρσας, δείχνοντας για μία ακόμη φορά σταθερότητα του σε μεγάλες διοργανώσεις.
