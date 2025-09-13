Δεν ολοκλήρωσε τον αγώνα της στο 35άρι του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Τόκιο η πρωταθλήτρια του βάδην Αντιγόνη Ντρισμπιώτη.

Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Δεν ολοκλήρωσε τον αγώνα της στον τελικό των 35χλμ βάδην, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Τόκιο, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη.

Η πρωταθλήτρια του βάδην, που στο προηγούμενο Παγκόσμιο είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο, έκανε πολύ καλή κούρσα μέχρι και το 18ο χιλιόμετρο που βρισκόταν στην πρώτη εξάδα, όταν ξεκίνησε να χάνει έδαφος. Η Ντρισμπιώτη βρέθηκε στη 10η θέση και μετά το πέρασμά της στο 23ο χιλιόμετρο, εγκατέλειψε τον αγώνα.

Ωστόσο, η παρουσία της δεν ολοκληρώθηκε εδώ καθώς έχει μπροστά της και τον αγώνα στο 20άρι.

COSMOTE TELEKOM, Υπερήφανος Χορηγός Εθνικής Ομάδας Στίβου