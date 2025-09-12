Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου πρόκειται να κάνει την πρεμιέρα του στο Τόκυο (Σάββατο 13/9), με το Gazzetta.gr να υπενθυμίζει τα μετάλλια που έχουν κατακτηθεί από την Ελλάδα σε αυτή τη διοργάνωση ανά τα έτη.

Λίγες ώρες έμειναν για την πρεμιέρα του Παγκόσμιου πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου στο Τόκυο, με την ελληνική αποστολή να είναι έτοιμη και να επιθυμεί να προσθέσει κι άλλα μετάλλια στην ήδη υπάρχουσα λίστα των «γαλανόλευκων» επιτυχιών στη εν λόγω διοργάνωση.

Η Ελλάδα σε Παγκόσμια πρωταθλήματα ανοιχτού στίβου μετράει 25 μετάλλια, εκ των οποίων έξι είναι χρυσά, έξι αργυρά και 13 χάλκινα. Από τις κορυφαίες στιγμές της Ελλάδας ήταν στη Σεβίλλη το 1999, όπου συγκέντρωσε έξι μετάλλια. Ακολούθησαν το Έντμοντον (2001) και το Παρίσι (2003) όπου κατακτήθηκαν από πέντε μετάλλια σε κάθε πόλη.

Τα μετάλλια της Ελλάδας στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανοιχτού στίβου

ΧΡΥΣΑ

Σεβίλλη 1999: Μιρέλα Μανιάνι, Ακοντισμός (67.09μ.)

Σεβίλλη 1999: Βούλα Τσιαμήτα, Τρπλούν (14.88μ.)

Έντμοντόν 2001: Κώστας Κεντέρης, 200μ. (20.04)

Παρίσι 2003: Μιρέλα Μανιάνι, Ακοντισμός (66.52μ.)

Λονδίνο 2017: Κατερίνα Στεφανίδη, Επί κοντώ (4.91μ.)

Βουδαπέστη 2023: Μίλτος Τεντόγλου, Μήκος (8.52μ.)

ΑΣΗΜΕΝΙΑ

Σεβίλλη 1999: Νίκη Ξάνθου, Μήκος (6.94μ.)

Σεβίλλη 1999: Κώστας Γκατσιούδης, Ακοντισμός (89.18μ.)

Σεβίλλη 1999: Αναστασία Κελεσίδου, Δισκοβολία (66.05μ.)

Ένμοντον 2001: Κατερίνα Θάνου, 100μ. (10.91μ.)

Παρίσι 2003: Αναστασία Κελεσίδου, Δισκοβολία (67.14μ.)

Γιουτζίν 2022: Μίλτος Τεντόγλου, Μήκος (8.32μ.)

ΧΑΛΚΙΝΑ

Ελσίνκι 1993: Άννα Βερούλη, Ακοντισμός (65.72μ.)

Αθήνα 1997: Κώστας Γκατσιούδης, Ακοντισμός (86.84μ.)

Σεβίλλη 1999: Όλγα Βασέκη, Τριπλούν (14.61μ.)

Σεβίλλη 1999: Κατερίνα Θάνου, 100μ. (10.84)

Έντμοντον 2001: Κώστας Γκατσιούδης, Ακοντισμός (89.95μ.)

Έντμοντον 2001: Αναστασία Κελεσίδου, Δισκοβολία (65.50μ.)

Παρίσι 2003: Κατερίνα Βόγγολη, Δισκοβολία (66.73μ.)

Παρίσι 2003: Περικλής Ιακωβάκης, 400μ. εμπόδια (48.24)

Παρίσι 2003: Κατερίνα Θάνου, 100μ. (11.03)

Πεκίνο 2015: Νικόλ Κυριακοπούλου, Επί κοντώ (4.80μ.)

Ντόχα 2019: Κατερίνα Στεφανίδη, Επί κοντώ (4.85μ.)

Βουδαπέστη 2023: Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, 35χλμ. βάδην (2:43.22)

