Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές, οι ώρες και το κανάλι μετάδοσης το Σάββατο (13/9)
Το 20ό παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο ξεκινά και μαζί η προσπάθεια των 19 αθλητών κι αθλητριών της εθνικής ομάδας. Η ΕΡΤ 2 θα καλύψει ζωντανά το παγκόσμιο πρωτάθλημα μέχρι και την ολοκλήρωσή του στις 21 Σεπτεμβίου.
Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος το Σάββατο (13/9) η ΕΡΤ 2 από τις 01:30 ώρα Ελλάδας θα καλύψει το πρωινό πρόγραμμα, όπου κυριαρχεί η τετραπλή ελληνική συμμετοχή στα 35 χλμ. βάδην ανδρών και γυναικών.
Δείτε ΕπίσηςΠαγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Με βάδην το ποδαρικό για την Εθνική, ρίχνεται στη μάχη ο Καραλής
Στο απογευματινό πρόγραμμα η ΕΡΤ 2 θα έχει ζωντανή σύνδεση από τις 12:00 ώρα Ελλάδας, μέχρι και τις 16:30, όταν και το πρόγραμμα να ολοκληρωθεί.
Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας
Πρωί
- 01:30 35 χλμ. βάδην (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Παπαμιχαήλ
- 01:30 35 χλμ. βάδην (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Ντρισμπιώτη, Φιάσκα, Αλικανιώτη
- 03:00 Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Α" Γκρουπ
- 04:55 Σφαιροβολία (Α) Προκριματικός
- 04:55 Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Β" Γκρουπ
- 05:23 100 μ. (Α) Πρώτος γύρος
- 05:55 4Χ400 μ. Μικτή Προκριματικός
Απόγευμα
- 12:05 3.000 μ. στιπλ (Α) Προκριματικός
- 12:30 Μήκος (Γ) Προκριματικός
- 12:55 100 μ. (Γ) Προκριματικός Εμμανουηλίδου – 4η σειρά (13:16)- 9ος διάδρομος
- 13:05 Επί Κοντώ (Α) Προκριματικός Καραλής (Α' γκρουπ), Ρίζος (Β' γκρουπ)
- 13:50 1500 μ. (Γ) Προκριματικός
- 14:35 100 μ. (Α) Προκριματικός
- 15:10 Σφαιροβολία (Α) Προκριματικός
- 15:30 10.000 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
- 16:20 4Χ400 μ. μικτή ΤΕΛΙΚΟΣ
COSMOTE TELEKOM, Υπερήφανος Χορηγός Εθνικής Ομάδας Στίβου
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.