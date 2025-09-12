Πού θα δείτε τους Έλληνες αθλητές κι αθλήτριες το Σάββατο (13/9) στην 1η ημέρα του παγκοσμίου πρωταθλήματος, τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα.

Το 20ό παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο ξεκινά και μαζί η προσπάθεια των 19 αθλητών κι αθλητριών της εθνικής ομάδας. Η ΕΡΤ 2 θα καλύψει ζωντανά το παγκόσμιο πρωτάθλημα μέχρι και την ολοκλήρωσή του στις 21 Σεπτεμβίου.

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος το Σάββατο (13/9) η ΕΡΤ 2 από τις 01:30 ώρα Ελλάδας θα καλύψει το πρωινό πρόγραμμα, όπου κυριαρχεί η τετραπλή ελληνική συμμετοχή στα 35 χλμ. βάδην ανδρών και γυναικών.

Στο απογευματινό πρόγραμμα η ΕΡΤ 2 θα έχει ζωντανή σύνδεση από τις 12:00 ώρα Ελλάδας, μέχρι και τις 16:30, όταν και το πρόγραμμα να ολοκληρωθεί.

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας

Πρωί

01:30 35 χλμ. βάδην (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Παπαμιχαήλ

01:30 35 χλμ. βάδην (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Ντρισμπιώτη, Φιάσκα, Αλικανιώτη

03:00 Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Α" Γκρουπ

04:55 Σφαιροβολία (Α) Προκριματικός

04:55 Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Β" Γκρουπ

05:23 100 μ. (Α) Πρώτος γύρος

05:55 4Χ400 μ. Μικτή Προκριματικός

Απόγευμα

12:05 3.000 μ. στιπλ (Α) Προκριματικός

12:30 Μήκος (Γ) Προκριματικός

12:55 100 μ. (Γ) Προκριματικός Εμμανουηλίδου – 4η σειρά (13:16)- 9ος διάδρομος

– 4η σειρά (13:16)- 9ος διάδρομος 13:05 Επί Κοντώ (Α) Προκριματικός Καραλής (Α' γκρουπ), Ρίζος (Β' γκρουπ)

(Α' γκρουπ), (Β' γκρουπ) 13:50 1500 μ. (Γ) Προκριματικός

14:35 100 μ. (Α) Προκριματικός

15:10 Σφαιροβολία (Α) Προκριματικός

15:30 10.000 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

16:20 4Χ400 μ. μικτή ΤΕΛΙΚΟΣ



