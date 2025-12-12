Το Στρασβούργο πήρε σημαντικό διπλό στην έδρα της Αμπερντίν και πέρασε στην κορυφή! Η Πάλας επικράτησε εύκολα 3-0 και η Σαχτάρ με το διπλό επί της Χάμρουν πέρασε στη 2η θέση.

Γιαγκελόνια - Ράγιο 1-2

Σημαντική εκτός έδρας νίκη 2-1 επί της Γιαγκελόνια πέτυχε η Ράγιο που την έφερε αρκετά ψηλά στη βαθμολογία και μια ανάσα από την πρόκριση στους «16». Ο Καμέλο άνοιξε το σκορ, ωστόσο ο Ιμάζ έφερε το ματς στα ίσα. Ωστόσο, στο 61ο λεπτό ο Πάτσα διαμόρφωσε το 2-1.

Ντρίτα - Άλκμααρ 0-3

Εντυπωσιακή η Άλκμααρ στο Κόσοβο, διέλυσε την Ντρίτα με 3-0 κι έκανε σημαντικό βήμα για την απευθείας πρόκριση. Στο 17΄ο Μίγνανς σημείωσε το 1-0, ο Γένσεν πέτυχε το 2-0 και στις καθυστερήσεις ο Σαντίκ διαμόρφωσε το 3-0.

Κραϊόβα - Σπάρτα Πράγας 1-2

Ανάσα πήρε η Σπάρτα, επικράτησε 2-1 της Κραϊόβα και βλέπει το εισιτήριο για τους «16» να πλησιάζει. Οι Ρουμάνοι έχασαν την ευκαιρία να προηγηθούν, αφού ο Μεκβαμπισβίλι αστόχησε στο πέναλτι που εκτέλεσε. Οι Τσέχοι είχαν την ουσία και ο Ραχμάνί πέτυχε το 1-0. Στο 79' η Κραϊόβα ισοφάρισε με τον Νσίμπα, ωστόσο στο 89' ο Ράινς πέτυχε το 2-1.

Φιορεντίνα - Ντιναμό Κιέβου 2-1

Μπορεί εντός συνόρων να είναι στον πάτο της Serie A, ωστόσο στο Conference έδειξε σημάδια ζωής. Η Φιορεντίνα μετά την ήττα από την ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση, επικράτησε 2-1 της Ντιναμό Κιέβου και βλέπει απευθείας πρόκριση. Οι Βιόλα προηγήθηκαν με τον Κιν στο 18', ωστόσο οι Ουκρανοί ισοφάρισαν με τον Μικαϊλένκο. Ωστόσο, στο 74ο λεπτό ο Γκούντμουντσον διαμόρφωσε το 2-1.

Χάκεν - ΑΕΚ Λάρνακας 1-1

Η ΑΕΚ Λάρνακας κρατούσε τη νίκη μέχρι τις καθυστερήσεις απέναντι στη Χάκεν στη Σουηδία και ήταν αγκαλιά με την απευθείας πρόκριση στους «16» της League Phase του Conference League, ωστόσο το γκολ του Χαμάρ στο τέλος του αγώνα της στέρησε την ευκαιρία (1-1). H ομάδα της Λάρνακας κρατάει βέβαια την τύχη στα χέρια της, καθώς στην τελευταία αγωνιστική θα φιλοξενήσει τη Σκεντίγια. Η ΑΕΚ προηγήθηκε με αυτογκόλ του Ελάντερ στο 65', όμως στο 90+4' ήρθε η ισοφάριση.

Ραπίντ Βιέννης - Ομόνοια 0-1

Η Ομόνοια πέρασε νικηφόρα από τη Βιέννη, επικράτησε 1-0 της Ραπίντ και βρέθηκε στην 15η θέση. Στον τελευταίο εκτός έδρας παιχνίδι στη League Phase του Conference League πήρε και το πρώτο της διπλό σε ευρωπαϊκούς ομίλους. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Νεοφύτου στο 19ο λεπτό.



Σέλμπουρν - Κρίσταλ Πάλας 0-3

Η Κρίσταλ Πάλας πέρασε από την Ιρλανδία, νικώντας τη Σέλμπουρν με 3-0. Η ομάδα του Γκλάσνερ πλησίασε κι άλλο την πρώτη 8αδα του Conference League, με ένα ματς να απομένει. Μόλις στο 11ο λεπτό, ο Ούτσε άνοιξε το σκορ, με τον Νιγηριανό να βρίσκει δίχτυα για πρώτη φορά με τη φανέλα της Πάλας. Στο 25ο λεπτό, ο Ενκέτια από κοντά πέτυχε το 2-0. Το πρώτο μέρος έκλεισε όπως… άνοιξε για την ομάδα του Γκλάσνερ, καθώς ο Γέρεμι Πίνο, με τρομερό τελείωμα διαμόρφωσε το 3-0.



