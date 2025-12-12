ΑΕΚ: Στην 4η θέση της League Phase του Conference League ο Δικέφαλος
Η ΑΕΚ «πέταξε» για τα νοκ άουτ του Conference League και κρατάει στα χέρια της την 8αδα και την απευθείας πρόκριση στους «16», δίχως να χρειαστεί να περάσει τη διαδικασία των Play Off. H ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μετά τη Φλωρεντία έκανε «διπλό» και στη Σαμψούντα, καθώς υπέταξε τη Σάμσουνσπορ με 2-1, κάνοντας ανατροπή, οπότε εφόσον νικήσει την Κραϊόβα (18/12, 22:00) στη Νέα Φιλαδέλφεια θα πετύχει τον βασικό της στόχο.
Το φινάλε της 5ης αγωνιστικής βρήκε το Δικέφαλο στην 4η θέση με 10 βαθμούς, έχοντας το πλεονέκτημα στην πενταπλή ισοβαθμία με Σάμσουνσπορ, Σπάρτα Πράγας, Ράγιο Βαγιεκάνο και Μάιντς. Πάνω από την Ένωση είναι οι Ράκοβ, Σαχτάρ και Στρασβούργο, ενώ η ερχόμενη αντίπαλος της είναι 22η με 7 πόντους.
Εφόσον η Ένωση κάνει το καθήκον της σε μια εβδομάδα στη Νέα Φιλαδέλφεια θα περιμένει για να μάθει τον ευρωπαϊκό της αντίπαλο στις 27 Φεβρουαρίου, στην κλήρωση που θα γίνει μετά τα Play Offs.
Η βαθμολογία του Conference League
- Στρασβούργο 13 (8-4)
- Σαχτάρ 12 (10-5)
- Ρακόβ 11 (8-2)
- ΑΕΚ 10 (11-5)
- Σάμσουνσπορ 10 (10-4)
- Σπάρτα Πράγας 10 (7-3)
- Ράγιο Βαγιεκάνο 10 (10-7)
- Μάιντς 10 (5-3)
- Κρίσταλ Πάλας 9 (8-4)
- ΑΕΚ Λάρνακας 9 (6-1)
- Φιορεντίνα 9 (8-4)
- Τσέλιε 9 (8-7)
- Άλκμααρ 9 (7-7)
- Ριέκα 8 (5-2)
- Ομόνοια 8 (5-3)
- Λωζάνη 8 (5-3)
- Νόα 8 (6-5)
- Γιαγκελόνια 8 (5-4)
- Ντρίτα 8 (4-5)
- Λεχ Πόζναν 7 (10-7)
- Σκεντίγια 7 (4-4)
- Σίγκμα Όλομουτς 7 (6-7)
- Κραϊόβα 7 (4-5)
- Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 7 (6-11)
- Κουόπιο 6 (4-3)
- Ζρίνσκι 6 (7-8)
- Μπρέινταμπλικ 5 (5-8)
- Ντιναμό Κιέβου 3 (7-9)
- Χάκεν 3 (5-7)
- Λέγκια 3 (4-7)
- Σλόβαν Μπρατισλάβας 3 (4-9)
- Χάμρουν 3 (3-8)
- Αμπερντίν 2 (3-11)
- Σέλμπουρν 1 (0-7)
- Σάμροκ Ρόβερς 1 (4-12)
- Ραπίντ Βιέννης 0 (2-13)
