H «Pocket Rocket», η ύψους 1,52 μ. Σέλι-Αν Φρέιζερ-Πράις στο Τόκιο θα αγωνιστεί για 9η και τελευταία φορά σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και το Gazzetta γράφει για την τρομερή και φοβερή μητέρα από την Τζαμάικα.

Το 20ό παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τόκιο θα σηματοδοτήσει το τέλος εποχής για μια κορυφαία αθλήτρια, που πρωταγωνιστεί στους στίβους του κόσμου από το 2008.

Η Σέλι-Αν Φρέιζερ-Πράις σχεδόν τέσσερις μήνες πριν από τα 39α γενέθλιά της, θα σταθεί ξανά μπροστά στον βατήρα των 100μ. για την τελευταία της παράσταση, για την 9η συμμετοχή της σε παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Η κοπέλα από την Τζαμάικα που θαυμάσαμε με τις επιδόσεις της, το πλατύ της χαμόγελο και το σήμα κατατεθέν, τα βαμμένα μαλλιά της, είχε προαναγγείλει ότι στο Τόκιο θα ερχόταν το πλήρωμα του χρόνου για να αποχωρήσει, αφήνοντας πίσω της μια τεράστια καριέρα και ένα τσουβάλι μετάλλια.

Η «Pocket Rocket», η «Ρουκέτα Τσέπης», όπως είναι το παρατσούκλι της, λόγω του ύψους της (1,52μ.) είναι δις ολυμπιονίκης στα 100μ. (Πεκίνο 2008, Λονδίνο 2012), αλλά και «χρυσή» με την ομάδα της Τζαμάικα στα 4Χ100μ. στο Τόκιο το 2021.

In honour of Tokyo🗼being Shelly-Ann Fraser-Pryce's🚀 final World Championships, I'll be doing a 10-day series.

Each day I'll share one of my Top 10 favourite Shelly🇯🇲 moments at Worlds and you share yours, counting down until Tokyo begins.



Stay tuned! pic.twitter.com/LRBLJJVrgK — Wämäbles (@wamablesnxtdoor) September 1, 2025

Δεκαέξι μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα

Στα παγκόσμια πρωταθλήματα έχει σαρώσει, ένα ταξίδι που άρχισε ξανά από την Ιαπωνία και την Οσάκα το 2007, ως αναπληρωματικό μέλος της ομάδας 4Χ100μ.

«Θυμάμαι απλώς ότι ήμουν τόσο αβέβαιη για το ποια ήμουν, είχα πολύ μέτριους στόχους, απλώς ήμουν χαρούμενη που ήμουν εκεί» θυμάται για την αρχή της.

Κι από το Βερολίνο το 2009 άρχισε η συλλογή μεταλλίων: 16 συνολικά, που μεταφράζονται σε 10 χρυσά, πέντε ασημένια και ένα χάλκινο μετάλλιο σε 100μ., 200μ. και με τη σκυταλοδρομία 4Χ100μ.

Μόνο η Αμερικανίδα, Άλισον Φέλιξ έχει κατακτήσει περισσότερα μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα, συνολικά 20 (14-3-3).

At the 2013 Moscow World Championships, Shelly-Ann Fraser-Pryce made history as the first woman to sweep the 100m, 200m, and 4x100m 🇯🇲



This achievement along with Usain Bolt’s golds in the same events gave Jamaica its first clean sweep of the sprinting gold medals 🔥 pic.twitter.com/OMaxGRT47y — JA T&F Updates (@JATnFUpdates) September 7, 2025

Για τη Σέλι-Αν Φρέιζερ-Πράις η πρόκριση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ήταν ένα στοίχημα, μια τελευταία που εκκρεμεί από τους περσινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, όταν σε μια περίεργη ιστορία, δεν κατάφερε να φθάσει στο στάδιο και να πάρει μέρος στα ημιτελικά.

«Δεν είχα την ευκαιρία να κάνω αυτό που ήξερα ότι θα μπορούσα να είχα κάνει εκείνη τη στιγμή και ήταν οδυνηρό. Ήταν η πρώτη φορά σε όλη μου την καριέρα που δεν μπόρεσα ποτέ να βρεθώ στη γραμμή για να αγωνιστώ» δήλωνε η Τζαμαϊκανή.

«Ένας εορτασμός της ανθεκτικότητας»

Στις 27 Ιουνίου στο πρωτάθλημα της Τζαμάικα στο Κίνγκστον, με 10.91 πήρε την 3η θέση στα 100μ. και παράλληλα την πρόκριση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, όπου έχει δηλωθεί και στην ομάδα σκυταλοδρομίας 4Χ100μ.

Η ίδια σε δηλώσεις της σχολίασε την πρόκρισή της ως κάτι περισσότερο από έναν από απλό αποχαιρετισμό.

Θα είναι «ένας εορτασμός της ανθεκτικότητας. Το να βρεθώ στη γραμμή εκκίνησης είναι μια τεράστια επιτυχία. Ανυπομονώ πραγματικά να γιορτάσω τη στιγμή και τη χαρά που μου έχει χαρίσει ο αθλητισμός» είπε η Φρέιζερ-Πράις.

«Τα όνειρά μας δεν τελειώνουν όταν γινόμαστε μητέρες»

Η Φρέιζερ-Πράις, το 2017 έφερε στον κόσμο τον γιο της Ζάιον και όπως δήλωσε η μητρότητα μεταμόρφωσε την καριέρα της.

Επέστρεψε δριμύτερη, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. στα παγκόσμια πρωταθλήματα στην Ντόχα το 2019 και στο Γιουτζίν το 2022.

Την ίδια περίοδο, στις 26 Αυγούστου 2021 στη Λωζάνη, η Φρέιζερ-Πράις έτρεξε το ταχύτερο 100άρι της καριέρας της, τα 10.60 την 3η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών και ήταν 34 ετών και οκτώ μηνών.

Throwback to 2019 when the Pocket Rocket debuted on the global stage as MOMMY ROCKET!!



Shelly-Ann Fraser-Pryce 🇯🇲 stormed to a 4th world 100m title in Doha, clocking a time of 10.71s!



2 years after she gave birth.pic.twitter.com/WnDtqlvV66 https://t.co/FlWOXQaXlk — Track & Field Gazette (@TrackGazette) September 3, 2025

Μιλώντας για την επιστροφή της η Φρέιζερ-Πράις άφησε πίσω της όσες αρνητικές αντιλήψεις είχε για την εγκυμοσύνη.

«Όταν ήρθε το χρυσό μετάλλιο το 2019, ήξερα ότι ήταν μια νίκη όχι μόνο για μένα αλλά και για τόσες άλλες γυναίκες, για τόσες άλλες μητέρες. Ο γιος μου είναι το μεγαλύτερο κίνητρό μου. Νομίζω ότι για τις γυναίκες, μας διδάσκει ότι τα όνειρά μας δεν τελειώνουν όταν γινόμαστε μητέρες. Αν μη τι άλλο, τα παιδιά προσθέτουν αξία στα όνειρά μας και στους στόχους μας», είχε πει η Φρέιζερ-Πράις στο World Athletics.