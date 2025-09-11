Χαλαρό σουαρέ στο Τόκιο με τον Γιουσέιν Μπολτ να χάνει τα… μαλλιά του

Η Πηνελόπη Γκιώνη βρέθηκε σε ένα σουαρέ μαζί με τον Γιουσέιν Μπολτ και τον είδε να χάνει τα… μαλλιά του, σε μία αξέχαστη βραδιά στο Τόκιο.

Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Δύο μέρες πριν ξεκινήσει το Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου (13-21/9), το οποίο είναι και ο λόγος που έχουμε ταξιδέψει στο Τόκιο, βρεθήκαμε σε ένα event με επίτιμο καλεσμένο τον θρύλο του στίβου Γιουσέιν Μπολτ, αλλά και πολλούς ακόμη σταρ του αθλήματος όπως τον παγκόσμιο ρέκορντμαν Μόντο Ντουπλάντις. Αλλά επειδή προβλέπεται να γράψουμε πολλές ακόμη λέξεις για το φαινόμενο που ονομάζεται “Ντουπλάντις”, σε αυτό το κείμενο θα ασχοληθούμε μόνο με τον Μπολτ.

Η Παγκόσμια ομοσπονδία στίβου, στο πλαίσιο της προώθησης της νέας της διοργάνωσης Ultimate Championship που θα διεξαχθεί για πρώτη φορά το 2026, διοργάνωσε μία ιδιωτική εκδήλωση με καλεσμένους ορισμένους εκπροσώπους από media σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου και του Gazzetta. Ο μεγάλος σταρ της βραδιάς ήταν ο Γιουσέιν Μπολτ που περίπου οκτώ χρόνια μετά το τελευταίο του Παγκόσμιο πρωτάθλημα και με παρουσιαστικό αρκετά διαφορετικό από εκείνο που έχουμε στις μνήμες μας, βρέθηκε ξανά μπροστά σε δημοσιογράφους που τον κοιτούσαν σχεδόν μέσα στην ψυχή του, περιμένοντας από εκείνον μία επική ατάκα.

Φορώντας ένα καρό κοστούμι, έχοντας παρατήσει το "κόντρα" ξύρισμα και έχοντας πλέον μία μικρή γενειάδα και με κάπως διαφορετικό σουλούπι από αυτό που θυμόμαστε όλοι, ο Μπολτ μπήκε στον χώρο και έκανε τους πάντες να τον κοιτάξουν. Όση ώρα μιλούσε σε τηλεοπτικά δίκτυα, που βρίσκονταν στην αρχή του κόκκινου χαλιού (ναι, είχε κόκκινο χαλί το σουαρέ), όλοι γυρνούσαμε τα κεφάλια μας προς το μέρος του για να δούμε πόσο κοντά είναι στο να βρεθεί μπροστά μας. Δεν συναντάς και κάθε μέρα τον Μπολτ.

Παράλληλα, ακραία ευγενικοί Ιάπωνες μας πρόσφεραν συνεχώς σαμπάνια ή κρασί σε κυριλέ ποτήρια και λιλιπούτεια κυπελάκια με σαλάτες. Αγγλικά δεν μιλούσε σχεδόν κανείς αλλά σε φαγητό και ποτό δεν χρειάζονται και πολλά λόγια οπότε τα βρήκαμε εύκολα. Δεν είμαι σίγουρη αν οι σερβιτόροι είχαν αντιληφθεί ότι ο Μπολτ βρισκόταν ανάμεσά τους ή, αν το είχαν αντιληφθεί, δεν τους ενδιέφερε καθόλου καθώς ήταν όλοι αμέριμνοι και φοβερά συγκεντρωμένοι στη δουλειά τους. Είναι και χαρακτηριστικό της ιδιοσυγκρασίας τους να είναι "στρατιώτες" στη δουλειά τους αλλά, θα επαναληφθώ, δεν συναντάς και κάθε μέρα τον Μπολτ. Προτιμώ να πιστέψω το πρώτο γιατί αρνούμαι να δεχτώ πως κάποιος δεν είναι fan αυτού του θρύλου.

Δημοσιογράφοι, φωτογράφοι, βιντεογράφοι και κάθε λογής creator είχαμε μαζευτεί σε ένα σημείο και ας πούμε πως περίπου ποδοπατούσαμε ο ένας τον άλλον. Φυσικά, επειδή είμαστε και ευγενικοί, ζητούσαμε συγγνώμη και έπειτα συνεχίζαμε να πατάμε τους διπλανούς μας. Ο Μπολτ απάντησε σε λίγες ερωτήσεις, σε όσους πρόλαβαν, και προχώρησε.

Μετά από χρόνια στον χώρο, όμως, ο ίδιος βαριέται εύκολα. Τον έχουν ρωτήσει τα πάντα κι εκείνος έχει απαντήσει στα πάντα. Έτσι, μία Ισπανίδα content creator της WA έπαιξε έξυπνα του είπε πως μπορεί να τον νικήσει, προκαλώντας τον σε αγώνα. Εκείνος δεν έδειξε να νοιάζεται ιδιαίτερα, μέχρι να τον ενημερώσει πως πρόκειται το παιδικό “Πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί” και του έβαλε στοίχημα πως ο ηττημένος θα πρέπει να ξυρίσει τα μαλλιά του. Ο Μπολτ, ο εκ φύσεως νικητής, της απάντησε σχεδόν αντανακλαστικά «Τι; Θα ξυρίσεις τα μαλλιά σου;». Λίγο αργότερα ο Τζαμαϊκανός σταρ βίωσε μία από τις ελάχιστες ήττες της καριέρας του, αφού η Χούλια τον νίκησε στο γνωστό παιχνίδι και πλέον εκείνος τώρα οφείλει να ξυρίσει το κεφάλι του. Θα είναι τίμιο αν το κάνει αλλά δεν θα του πει κανείς τίποτα κι αν δεν το κάνει. Όπως και να έχει, η Χούλια θα έχει να λέει για πάντα πως έχει νικήσει τον Μπολτ και μάλιστα θα έχει και αποδείξεις.

Λίγο αφού έσβησαν τα φώτα, χάθηκε. Ίσως απομονώθηκε σε μια γωνιά και ήπιε με ηρεμία το ποτό του, χωρίς να τον παρατηρούν όλοι όσοι βρίσκονταν γύρω του. Άλλωστε κάποια πράγματα, δεν τα συνηθίζεις ποτέ. Στον ίδιο χώρο, όμως, ένα κορίτσι μόλις 20 ετών, που τώρα ξεκινά τη δική της καριέρα στη δημοσιογραφία, σχεδόν ζητωκραύγαζε λέγοντας “Με κοίταξε ο Μπολτ. Εμένα, με κοίταξε ο Γιουσέιν Μπολτ”. Αυτός είναι ο αντίκτυπος ενός legend.

Σίγουρα έχω ευχηθεί να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω και να έχω βρεθεί μαζί του στο ίδιο στάδιο- εκείνος infield κι εγώ στα δημοσιογραφικά θεωρεία αλλά το να βρεθούμε σε ένα χαλαρό παρτάκι, στο Τόκιο, δεν ήταν στη λίστα μου με τα πράγματα που περίμενα να συμβούν το 2025.

Καλά ξεκίνησε αυτό το πρωτάθλημα...