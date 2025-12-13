Κοντά στη Ντόρντρεχτ ο Δαρέλας
- Αργύρης Δαρέλας στο Gazzetta: «Ο Γκαρσία με έμαθε να μην τα παρατάω ποτέ, ο ΠΑΟΚ διδάσκει τη νοοτροπία νικητή στις ακαδημίες»
Αν και τα πήγε περίφημα στην καλοκαιρινή προετοιμασία και με τη Κ21 είχε τρία γκολ σε ισάριθμα ματς, ο Αργύρης Δαρέλας δεν κατάφερε να βρει χώρο στην τωρινή ομάδα της Ναϊμέγκεν με αποτέλεσμα να έχει παρθεί η απόφαση να παραχωρηθεί κάπου με τη μορφή δανεισμού.
Σύμφωνα με τα ολλανδικά ΜΜΕ, η Ντόρντρεχτ βρίσκεται αρκετά κοντά στο να κάνει δικό της τον 22χρονο μεσοεπιθετικό καθώς είναι σε διαπραγματεύσεις με τον σύλλογο του για να τον πάρει για τους επόμενους έξι μήνες.
Αργύρης Δαρέλας στο Gazzetta: «Ο Γκαρσία με έμαθε να μην τα παρατάω ποτέ, ο ΠΑΟΚ διδάσκει τη νοοτροπία νικητή στις ακαδημίες»
Την ίδια στιγμή, το συμβόλαιο του Έλληνα ποδοσφαιριστή εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι, ωστόσο η Ναϊμέγκεν έχει δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα δύο χρόνια, το οποίο θα συζητηθεί στο τέλος της χρονιάς για αν θα ενεργοποιηθεί, ανάλογα και με τις επιδόσεις του ταλαντούχου μεσοεπιθετικού.
Η Ντόρντρεχτ αγωνίζεται στη Β' κατηγορία της Ολλανδίας, είναι στην 13η θέση του βαθμολογικού πίνακα και προπονητής εκεί είναι ο Ντιρκ Κάιτ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.