Κοντά στη Ντόρντρεχτ ο Δαρέλας

Μετά από 1,5 χρόνο στη Ναϊμέγκεν, ο Αργύρης Δαρέλας ετοιμάζεται για τη νέα πρόκληση της καριέρας του καθώς είναι κοντά στο να παραχωρηθεί ως δανεικός στη Ντόρντρεχτ.

Αν και τα πήγε περίφημα στην καλοκαιρινή προετοιμασία και με τη Κ21 είχε τρία γκολ σε ισάριθμα ματς, ο Αργύρης Δαρέλας δεν κατάφερε να βρει χώρο στην τωρινή ομάδα της Ναϊμέγκεν με αποτέλεσμα να έχει παρθεί η απόφαση να παραχωρηθεί κάπου με τη μορφή δανεισμού.

Σύμφωνα με τα ολλανδικά ΜΜΕ, η Ντόρντρεχτ βρίσκεται αρκετά κοντά στο να κάνει δικό της τον 22χρονο μεσοεπιθετικό καθώς είναι σε διαπραγματεύσεις με τον σύλλογο του για να τον πάρει για τους επόμενους έξι μήνες.

Την ίδια στιγμή, το συμβόλαιο του Έλληνα ποδοσφαιριστή εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι, ωστόσο η Ναϊμέγκεν έχει δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα δύο χρόνια, το οποίο θα συζητηθεί στο τέλος της χρονιάς για αν θα ενεργοποιηθεί, ανάλογα και με τις επιδόσεις του ταλαντούχου μεσοεπιθετικού.

Η Ντόρντρεχτ αγωνίζεται στη Β' κατηγορία της Ολλανδίας, είναι στην 13η θέση του βαθμολογικού πίνακα και προπονητής εκεί είναι ο Ντιρκ Κάιτ.