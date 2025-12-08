Λίγες ημέρες πριν το Σάμσουνσπορ - ΑΕΚ, ο Άντονι Μουσάμπα είδε το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε να φλέγεται και να εκρήγνυται.

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από τη Σαμψούντα. Λίγες ημέρες πριν η Σάμσουνσπορ υποδεχθεί την ΑΕΚ για το Conference League, ένα από τα βασικά γρανάζια της επίθεσής της είδε τη... ζωή να περνά μπροστά από τα μάτια του.

Samsunsporlu Anthony Musaba’nın kiraladığı araç, motor kısmından alev aldı. Araç kullanılamaz hale gelirken, Musaba herhangi bir yara almadan kurtuldu.



👉Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan evine gitmek için kiraladığı araca binen Musaba, yolda ilerlerken bir süre sonra motor… pic.twitter.com/5cBQnzmFpF — Sporx (@sporx) December 8, 2025

Ο λόγος για τον Άντονι Μουσάμπα, ο οποίος βίωσε μια φρικτή εμπειρία. Ο Βέλγος εξτρέμ οδηγούσε ένα νοικιασμένο αυτοκίνητο, όταν είδε τη μηχανή του να αρχίζει να βγάζει καπνούς. Ευτυχώς, σταμάτησε γρήγορα στην άκρη του δρόμου και βγήκε από το όχημα, λίγο πριν το δει να τυλίγεται στις φλόγες και να εκρήγνυται.

Η πυρσβεστική επενέβη ταχύτατα και έσβησε τη φωτιά, όμως, όπως και να έχει, ο Ολλανδός εξτρέμ σώθηκε από θαύμα. Στο φετινό πρωτάθλημα στην Τουρκία, ο Μουσάμπα μετρά 4 γκολ και 2 ασίστ σε 13 εμφανίσεις. Σε 4 παιχνίδια στο Conference League έχει 2 ασίστ και 1 γκολ, όντας ένας από τους σημαντικότερους παίκτες της αντιπάλου της ΑΕΚ.