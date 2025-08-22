Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Τα χρηματικά έπαθλα που θα δοθούν στο Τόκιο

Δημήτρης Ντζάνης
Ο Εμμανουήλ Καραλής

Πόσα χρήματα θα κερδίσουν οι αθλητές και οι αθλήτριες που θα βρεθούν στην πρώτη οκτάδα των αγωνισμάτων τους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, το κορυφαίο γεγονός της χρονιάς που θα διεξαχθεί στο Τόκιο το διάστημα 13-21 Σεπτεμβρίου.

Είναι το 20ό παγκόσμιο πρωτάθλημα στην ιστορία και θα πάρουν μέρος 2.000 και πλέον αθλητές-τριες, από 200 χώρες.

Η World Atlhetics ανακοίνωσε τα χρηματικά έπαθλα, με το συνολικό ποσό να φθάνει στα 8.498.000 δολάρια.

Η Ελίνα Τζένγκο

Υπάρχουν χρηματικά έπαθλα για την οκτάδα κάθε αγωνίσματος σε ατομικό επίπεδο, αλλά και για τα αγωνίσματα των σκυταλοδρομιών.

 

Τα χρηματικά έπαθλα στα ατομικά

  • 1ος 70.000 δολάρια
  • 2ος 35.000 δολάρια
  • 3ος 22.000 δολάρια
  • 4ος 16.000 δολάρια
  • 5ος 11.000 δολάρια
  • 6ος 7.000 δολάρια
  • 8ος 5.000 δολάρια

Στις σκυταλοδρομίες η πρώτη θέση ισοδυναμεί με 80.000 δολάρια και η 8η στα 4.000 δολάρια, αντίστοιχα.

