Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Τα χρηματικά έπαθλα που θα δοθούν στο Τόκιο
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, το κορυφαίο γεγονός της χρονιάς που θα διεξαχθεί στο Τόκιο το διάστημα 13-21 Σεπτεμβρίου.
Είναι το 20ό παγκόσμιο πρωτάθλημα στην ιστορία και θα πάρουν μέρος 2.000 και πλέον αθλητές-τριες, από 200 χώρες.
Η World Atlhetics ανακοίνωσε τα χρηματικά έπαθλα, με το συνολικό ποσό να φθάνει στα 8.498.000 δολάρια.
Υπάρχουν χρηματικά έπαθλα για την οκτάδα κάθε αγωνίσματος σε ατομικό επίπεδο, αλλά και για τα αγωνίσματα των σκυταλοδρομιών.
Τα χρηματικά έπαθλα στα ατομικά
- 1ος 70.000 δολάρια
- 2ος 35.000 δολάρια
- 3ος 22.000 δολάρια
- 4ος 16.000 δολάρια
- 5ος 11.000 δολάρια
- 6ος 7.000 δολάρια
- 8ος 5.000 δολάρια
Στις σκυταλοδρομίες η πρώτη θέση ισοδυναμεί με 80.000 δολάρια και η 8η στα 4.000 δολάρια, αντίστοιχα.
