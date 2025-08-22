Πόσα χρήματα θα κερδίσουν οι αθλητές και οι αθλήτριες που θα βρεθούν στην πρώτη οκτάδα των αγωνισμάτων τους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, το κορυφαίο γεγονός της χρονιάς που θα διεξαχθεί στο Τόκιο το διάστημα 13-21 Σεπτεμβρίου.

Είναι το 20ό παγκόσμιο πρωτάθλημα στην ιστορία και θα πάρουν μέρος 2.000 και πλέον αθλητές-τριες, από 200 χώρες.

Η World Atlhetics ανακοίνωσε τα χρηματικά έπαθλα, με το συνολικό ποσό να φθάνει στα 8.498.000 δολάρια.

Υπάρχουν χρηματικά έπαθλα για την οκτάδα κάθε αγωνίσματος σε ατομικό επίπεδο, αλλά και για τα αγωνίσματα των σκυταλοδρομιών.

Τα χρηματικά έπαθλα στα ατομικά

1ος 70.000 δολάρια

2ος 35.000 δολάρια

3ος 22.000 δολάρια

4ος 16.000 δολάρια

5ος 11.000 δολάρια

6ος 7.000 δολάρια

8ος 5.000 δολάρια

Στις σκυταλοδρομίες η πρώτη θέση ισοδυναμεί με 80.000 δολάρια και η 8η στα 4.000 δολάρια, αντίστοιχα.