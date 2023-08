Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή ομοσπονδία, αποθεώνουν Τεντόγλου: Ο άρχοντας του τελευταίου άλματος

Η Παγκόσμια και η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία δεν θα μπορούσαν να μην αναφερθούν με κολακευτικά σχόλια στον Τεντόγλου, μετά το συναρπαστικό φινάλε στον τελικό του μήκους.

«Ο απόλυτος εκτελεστής των πρωταθλημάτων» και ο «άρχοντας του τελευταίου άλματος». Με αυτές τις δύο φράσεις, η Ευρωπαϊκή και η Παγκόσμια ομοσπονδία, αποθέωσαν τον Μίλτο Τεντόγλου.

Η Ευρωπαϊκή μάλιστα... υπενθύμισε τα χρυσά του Μίλτου στο ποστάρισμά της, σε μία πολυ ωραία ανάρτηση.

Η Παγκόσμια ομοσπονδία ανέβασε το βίντεο με την αγγλική περιγραφή, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στα... φινάλε του Τεντόγλου.

The master of the last jump 's Miltiadis Tentoglou files to 8.52m to become the long jump world champion #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/wCbLl1nZbD

Σε άλλο ποστάρισμά της μάλιστα, σχολίασε το χρυσό και στα ελληνικά!

Μαγικό τελευταίο άλμα και χρυσό για τον Τεντόγλου!



's Miltiadis Tentoglou flies out to a massive 8.52m in his 6th and final attempt of the men's long jump final to win his first #WorldAthleticsChamps long jump gold medal pic.twitter.com/x27B9b5pZv