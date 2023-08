Η παγκόσμια ομοσπονδία αποθεώνει τον Τεντόγλου στα ελληνικά

Η παγκόσμια ομοσπονδία αποθέωσε στα ελληνικά τον Μίλτο Τεντόγλου για τη νίκη του στη Βουδαπέστη.

Η νίκη θρίλερ του Μίλτου Τεντόγλου είναι ένα από τα highlight στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου και η World Athletics τίμησε δεόντως τον Έλληνα ολυμπιονίκη.

Στη σχετική ανάρτησή της στο twitter γράφει στα ελληνικά: «Μαγικό τελευταίο άλμα και χρυσό για τον Τεντόγλου!».

Μαγικό τελευταίο άλμα και χρυσό για τον Τεντόγλου!



's Miltiadis Tentoglou flies out to a massive 8.52m in his 6th and final attempt of the men's long jump final to win his first #WorldAthleticsChamps long jump gold medal pic.twitter.com/x27B9b5pZv