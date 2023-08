Παγκόσμιος πρωταθλητής αναδείχθηκε ο φοβερός Μίλτος Τεντόγλου, κατακτώντας το χρυσό με ένα εκπληκτικό τελευταίο άλμα! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΚΙΩΝΗ.

Το μετάλλιο που του έλειπε κατέκτησε o Μίλτος Τεντόγλου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, που φιλοξενείται στη Βουδαπέστη, και αναδείχθηκε Παγκόσμιος πρωταθλητής!

Ο Τεντόγλου έφτασε τα 12 μετάλλια και είναι εν ενεργεία πρωταθλητής σε όλες τις διοργανώσεις!

Ο 25χρονος χρυσός Ολυμπιονίκης ήρθε πανέτοιμος και με το πρώτο του άλμα έφτασε στα 8.50μ., για να εξασφαλίσει τη θέση του στο βάθρο μιας και ποτέ ξανά στην ιστορία του μήκους δεν έχει μείνει εκτός μεταλλίων αθλητής που έχει κάνει 8.50μ. στον τελικό.

Αφού το έκανε όμως ο Τεντόγλου, ο Γουέινι Πίνοκ έδειξε επίσης πως θέλει ένα μετάλλιο πηδώντας 8.40μ.. Το δεύτερο άλμα του Τεντόγλου ήταν άκυρο όμως ο Πίνοκ προσγειώθηκε στα 8.50μ., και με την ισοβαθμία πέρασε εκείνος στην πρώτη θέση.

Στο τρίτο άλμα ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε άλμα στα 8.39μ., μόλις ένα εκατοστό κάτω από το άλμα του Πίνοκ που τον έφερνε πρώτο στην ισοβαθμία. Συνέχισε με άκυρο στο τέταρτο άλμα και σε εκείνο το σημείο ο Τεντόγλου έδειξε πως ίσως να έχει κάποια ενόχληση στα πόδια του.

Το πέμπτο του άλμα ήταν εξαιρετικό και μετρήθηκε στα 8.30μ. όμως παρ’ ότι είχε εξαιρετική σειρά αλμάτων, παρέμενε δεύτερος χάνοντας στην ισοβαθμία.

Στην έκτη και τελευταία του προσπάθεια, έκανε τεράστιο άλμα στα 8.52μ. και πέρασε πρώτος, πανηγυρίζοντας με την καρδιά του τη μεγάλη διάκριση!

Έτσι, ο ομολογουμένως φοβερός Γουέινι Πίνοκ κατέκτησε τη δεύτερη θέση με 8.50μ.. Ο Τζαμαϊκανός Τάτζαϊ Γκέιλ κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με 8.27μ. (ισοβαθμία με τον συμπατριώτη του ΜακΛάουντ αλλά ο Γκέιλ είχε καλύτερη δεύτερη προσπάθεια).

Ένας από τους καλύτερους αγώνες μήκους που έχουμε δει ποτέ!

Μαγικό τελευταίο άλμα και χρυσό για τον Τεντόγλου!



🇬🇷's Miltiadis Tentoglou flies out to a massive 8.52m in his 6th and final attempt of the men's long jump final to win his first #WorldAthleticsChamps long jump gold medal 💪 pic.twitter.com/x27B9b5pZv