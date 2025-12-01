FIBA World Cup 2027: Το πανόραμα των προκριματικών
Η Πολωνία πανηγύρισε σπουδαία νίκη επί της Ολλανδίας με 85-83, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Μίκαλ Σοκολόφσκι, ο οποίος πέτυχε τους τελευταίους πέντε πόντους της ομάδας. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του προπονητή του Άρη, Ιγκόρ Μίλιτσιτς, έκανε το 2/2 στο Group F των προκριματικών του FIBA World Cup 2027.
Από 'κει και πέρα, η Κροατία επικράτησε του Ισραήλ με 85-71 στην Xiaomi Arena της Ρίγα, με τον Μάριο Χεζόνια (19 πόντοι, 13 ριμπάουντ) να ξεχωρίζει ως ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα.
Ο Τόμας Σατοράνσκι πραγματοποίησε εντυπωσιακό double-double με 18 πόντους και 16 ασίστ, συμβάλλοντας στη νίκη της Τσεχίας επί της Εσθονίας με 97-92.
Group A
Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική
- Γεωργία-Ουκρανία 79-92
- Δανία-Ισπανία 64-74
Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική
- Ουκρανία-Δανία 88-71
- Ισπανία-Γεωργία 90-61
Κατάταξη
- Ισπανία 2-0
- Ουκρανία 2-0
- Δανία 0-2
- Γεωργία 0-2
Επόμενη αγωνιστική (3η, 27/2)
- Δανία - Γεωργία
- Ουκρανία - Ισπανία
Group B
Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική
- Ελλάδα-Ρουμανία 91-64
- Μαυροβούνιο-Πορτογαλία 62-83
Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική
- Πορτογαλία - Ελλάδα 68-76
- Ρουμανία - Μαυροβούνιο 75-80
Κατάταξη
- Ελλάδα 2-0
- Πορτογαλία 1-1
- Μαυροβούνιο 1-1
- Ρουμανία 0-2
Επόμενη αγωνιστική (3η, 27/2)
- Ελλάδα - Μαυροβούνιο
- Πορτογαλία - Ρουμανία
Group C
Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική
- Σερβία-Ελβετία 90-86
- Τουρκία-Βοσνία 93-71
Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική
- Ελβετία-Τουρκία 60-85
- Βοσνία-Σερβία 72-74
Κατάταξη
- Τουρκία 2-0
- Σερβία 2-0
- Βοσνία 0-2
- Ελβετία 0-2
Επόμενη αγωνιστική (3η, 27/2)
- Σερβία - Τουρκία
- Βοσνία - Ελβετία
Group D
Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική
- Ιταλία-Ισλανδία 76-81
- Μεγάλη Βρετανία-Λιθουανία 88-89
Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική
- Λιθουανία-Ιταλία 81-82
- Ισλανδία-Μεγάλη Βρετανία 84-90
Κατάταξη
- Μεγάλη Βρετανία 1-1
- Λιθουανία 1-1
- Ισλανδία 1-1
- Ιταλία 1-1
Επόμενη αγωνιστική (3η, 27/2)
- Μεγάλη Βρετανία - Ιταλία
- Ισλανδία - Λιθουανία
Group E
Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική
- Κροατία-Κύπρος 100-60
- Γερμανία-Ισραήλ 89-69
Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική
- Κύπρος-Γερμανία 64-83
- Ισραήλ-Κροατία 71-85
Κατάταξη
- Κροατία 2-0
- Γερμανία 2-0
- Ισραήλ 0-2
- Κύπρος 0-2
Επόμενη αγωνιστική (3η, 27/2)
- Κροατία-Γερμανία
- Ισραήλ-Κύπρος
Group F
Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική
- Λετονία-Ολλανδία 78-86
- Πολωνία-Αυστρία 90-78
Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική
- Ολλανδία-Πολωνία 83-85
- Αυστρία--Λετονία 68-86
Κατάταξη
- Πολωνία 2-0
- Ολλανδία 1-1
- Λετονία 1-1
- Αυστρία 0-2
Επόμενη αγωνιστική (3η, 27/2)
- Λετονία-Πολωνία
- Αυστρία-Ολλανδία
Group G
Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική
- Ουγγαρία-Φινλανδία 89-82
- Γαλλία-Βέλγιο 79-63
Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική
- Φινλανδία-Γαλλία 83-76
- Βέλγιο-Ουγγαρία 85-87
Κατάταξη
- Ουγγαρία 2-0
- Φινλανδία 1-1
- Γαλλία 1-1
- Αυστρία 0-2
Επόμενη αγωνιστική (3η, 27/2)
- Ουγγαρία-Γαλλία
- Βέλγιο-Φινλανδία
Group H
Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική
- Σλοβενία-Εσθονία 93-94
- Τσεχία-Σουηδία 97-80
Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική
Σουηδία-Σλοβενία 83-94
Εσθονία-Τσεχία 92-97
Κατάταξη
- Τσεχία 2-0
- Εσθονία 1-1
- Σλοβενία 1-1
- Σουηδία 0-2
Επόμενη αγωνιστική (3η, 27/2)
- Σλοβενία-Τσεχία
- Σουηδία-Εσθονία
