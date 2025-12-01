Η Πολωνία του Ιγκόρ Μίλιτσιτς έφυγε με το διπλό από την Ολλανδία και έκανε το 2/2 στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027.

Η Πολωνία πανηγύρισε σπουδαία νίκη επί της Ολλανδίας με 85-83, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Μίκαλ Σοκολόφσκι, ο οποίος πέτυχε τους τελευταίους πέντε πόντους της ομάδας. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του προπονητή του Άρη, Ιγκόρ Μίλιτσιτς, έκανε το 2/2 στο Group F των προκριματικών του FIBA World Cup 2027.

Από 'κει και πέρα, η Κροατία επικράτησε του Ισραήλ με 85-71 στην Xiaomi Arena της Ρίγα, με τον Μάριο Χεζόνια (19 πόντοι, 13 ριμπάουντ) να ξεχωρίζει ως ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα.

Ο Τόμας Σατοράνσκι πραγματοποίησε εντυπωσιακό double-double με 18 πόντους και 16 ασίστ, συμβάλλοντας στη νίκη της Τσεχίας επί της Εσθονίας με 97-92.

Group A

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Γεωργία-Ουκρανία 79-92

Δανία-Ισπανία 64-74

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Ουκρανία-Δανία 88-71

Ισπανία-Γεωργία 90-61

Κατάταξη

Ισπανία 2-0 Ουκρανία 2-0 Δανία 0-2 Γεωργία 0-2

Επόμενη αγωνιστική (3η, 27/2)

Δανία - Γεωργία

Ουκρανία - Ισπανία

Group B

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Ελλάδα-Ρουμανία 91-64

Μαυροβούνιο-Πορτογαλία 62-83

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Πορτογαλία - Ελλάδα 68-76

Ρουμανία - Μαυροβούνιο 75-80

Κατάταξη

Ελλάδα 2-0 Πορτογαλία 1-1 Μαυροβούνιο 1-1 Ρουμανία 0-2

Επόμενη αγωνιστική (3η, 27/2)

Ελλάδα - Μαυροβούνιο

Πορτογαλία - Ρουμανία

Group C

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Σερβία-Ελβετία 90-86

Τουρκία-Βοσνία 93-71

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Ελβετία-Τουρκία 60-85

Βοσνία-Σερβία 72-74

Κατάταξη

Τουρκία 2-0 Σερβία 2-0 Βοσνία 0-2 Ελβετία 0-2

Επόμενη αγωνιστική (3η, 27/2)

Σερβία - Τουρκία

Βοσνία - Ελβετία

Group D

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Ιταλία-Ισλανδία 76-81

Μεγάλη Βρετανία-Λιθουανία 88-89

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Λιθουανία-Ιταλία 81-82

Ισλανδία-Μεγάλη Βρετανία 84-90

Κατάταξη

Μεγάλη Βρετανία 1-1 Λιθουανία 1-1 Ισλανδία 1-1 Ιταλία 1-1

Επόμενη αγωνιστική (3η, 27/2)

Μεγάλη Βρετανία - Ιταλία

Ισλανδία - Λιθουανία

Group E

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Κροατία-Κύπρος 100-60

Γερμανία-Ισραήλ 89-69

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Κύπρος-Γερμανία 64-83

Ισραήλ-Κροατία 71-85

Κατάταξη

Κροατία 2-0 Γερμανία 2-0 Ισραήλ 0-2 Κύπρος 0-2

Επόμενη αγωνιστική (3η, 27/2)

Κροατία-Γερμανία

Ισραήλ-Κύπρος

Group F

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Λετονία-Ολλανδία 78-86

Πολωνία-Αυστρία 90-78

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Ολλανδία-Πολωνία 83-85

Αυστρία--Λετονία 68-86

Κατάταξη

Πολωνία 2-0 Ολλανδία 1-1 Λετονία 1-1 Αυστρία 0-2

Επόμενη αγωνιστική (3η, 27/2)

Λετονία-Πολωνία

Αυστρία-Ολλανδία

Group G

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Ουγγαρία-Φινλανδία 89-82

Γαλλία-Βέλγιο 79-63

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Φινλανδία-Γαλλία 83-76

Βέλγιο-Ουγγαρία 85-87

Κατάταξη

Ουγγαρία 2-0 Φινλανδία 1-1 Γαλλία 1-1 Αυστρία 0-2

Επόμενη αγωνιστική (3η, 27/2)

Ουγγαρία-Γαλλία

Βέλγιο-Φινλανδία

Group H

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Σλοβενία-Εσθονία 93-94

Τσεχία-Σουηδία 97-80

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Σουηδία-Σλοβενία 83-94

Εσθονία-Τσεχία 92-97

Κατάταξη

Τσεχία 2-0 Εσθονία 1-1 Σλοβενία 1-1 Σουηδία 0-2

Επόμενη αγωνιστική (3η, 27/2)