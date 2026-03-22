Η Ντραγκομίροβα έχασε έδαφος στο μήκος για τον στόχο της στο πένταθλο

Η Αναστασία Ντραγκομίροβα με καλύτερο άλμα στα 5.86μ. στο μήκος, απομακρύνθηκε από το στόχο να ξεπεράσει το ρεκόρ της στο πένταθλο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Η Αναστασία Ντραγκομίροβα μετά την κορυφαία επίδοση που πέτυχε στο πένταθλο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, δεν μπόρεσε να βγάλει το άλμα που θα ήθελε στο προτελευταίο αγώνισμα του μήκους, έτσι ώστε στα 800μ. να έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να φθάσει στον στόχο της.

Η 23χρονη πρωταθλήτρια που έγινε η πρώτη Ελληνίδα που παίρνει μέρος στα σύνθετα αγωνίσματα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, πήγε στο Τορούν με το ατομικό ρεκόρ των 4.176β., που σημείωσε τον Φεβρουάριο στο Ταλίν.

Στο μήκος, όπου έχει φετινή επίδοση στα 6.06μ., άρχισε με 5.85μ., ήταν άκυρη στο 2ο και σημείωσε 5.86μ. στο 3ο άλμα, που μεταφράστηκαν σε 807β., ενώ παράλληλα από την 8η θέση υποχώρησε στην 11η. Πλέον η συνολική της συγκομιδή είναι στους 3.498β.

Στη μάχη του χρυσού η Σόφι Ντόκτερ ήταν η καλύτερη στο μήκος με 6.52μ., έφθασε στους 3.956β. κι απέκτησε μεγάλο πλεονέκτημα να παραμείνει στην κορυφή.

