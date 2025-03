Ο Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν μετά τη νίκη του στα 1.500μ. στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Άπελντοορν, αποκάλυψε έναν διαφορετικό τρόπο προθέρμανσης.

O Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν πέτυχε τον πρώτο στόχο από το ταξίδι του στο Άπελντοορν της Ολλανδίας, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 1.500μ. στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Ο 24χρονος ολυμπιονίκης από τη Νορβηγία θέλει τη νίκη και στα 3.000μ. για να πετύχει το τρίτο διαδοχικό νταμπλ και να φθάσει στα επτά συνολικά χρυσά μετάλλια στη διοργάνωση, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Βαλερί Μπορζόφ, με τις επτά νίκες του στα 60μ. από το 1970 μέχρι το 1977.

Η είδηση, πάντως, βγήκε μετά τη νίκη του στα 1.500μ. το βράδυ της Παρασκευής (7/3), με τον Ινγκεμπρίγκτσεν να αποκαλύπτει πως κάνει την προθέρμανσή του, τρέχοντας από το ξενοδοχείο στο ποδηλατοδρόμιο, που φιλοξενεί το πρωτάθλημα.

«To ξενοδοχείο είναι τέλειο, απέχει τριάντα, σαράντα λεπτά από το στάδιο, ακριβώς ό,τι χρειάζομαι για τζόκινγκ και προθέρμανση. Δεν χάνω χρόνο να έρθω με το λεωφορείο και να περιμένω δέκα με δεκαπέντε λεπτά για να αρχίσω μετά την προθέρμανση, οπότε φεύγω απευθείας τρέχοντας από το ξενοδοχείο μέχρι το στάδιο» δήλωσε αρχικά ο Νορβηγός στους διοργανωτές.

Και συμπλήρωσε στο BBC: «Είναι μια ωραία βόλτα, ήταν ωραία με τον αδελφό μου Χένρικ και τον προπονητή της ομάδας, που ακολουθούν με τα ποδήλατά τους».

Well it's unique, we'll give him that?! 😅



After claiming gold in the men's 1500m at #Apeldoorn2025, Norway's Jakob Ingebrigtsen revealed his pre-race warm-up routine. #BBCAthletics pic.twitter.com/kYYeDWHagS