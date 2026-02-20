Στο ματς που άνοιξε την 23η αγωνιστική της Bundesliga, Μάιντς και Αμβούργο έμειναν στο 1-1.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το πρώτο, χρονικά, ματς για την 23η αγωνιστική της Bundesliga, καθώς Μάιντς και Αμβούργο έμειναν στο 1-1. Ένα αποτέλεσμα που ανέβασε 13η την ομάδα του Ουρς Φίσερ, με τη HSV από την άλλη να μένει αήττητη για έκτη συνεχόμενη αγωνιστική και να εδραιώνεται στην ένατη θέση της βαθμολογίας.

Οι φιλοξενούμενοι έδειχναν πιο απειλητικοί στο ξεκίνημα της αναμέτρησης αλλά εντέλει το προβάδισμα το πήραν οι γηπεδούχοι, με τον Αμίρι να ανοίγει το σκορ με ωραίο σκαστό σουτ από πλάγια θέση στο 42ο λεπτό. Ο Δεινόσαυρος βρήκε την απάντηση στο 64', όταν ο Βιέιρα εκτέλεσε φάουλ έξω από την περιοχή και κόντραρε σε αμυντικό, καταλήγοντας στα δίχτυα της Μάιντς για το 1-1, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα στη MEWA Arena.