Ο Δημήτρης Τσιάμης είχε τον τρόπο του και στην 8η συμμετοχή του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, για 4η φορά θα αγωνιστεί σε τελικό στο τριπλούν, δεν τα κατάφεραν οι Πανταζής και Ανδρικόπουλος.

Ο Δημήτρης Τσιάμης όχι απλά ταξίδεψε στο Μπέρμιγχαμ για την ιστορική 8η συμμετοχή του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αλλά κατάφερε να τη συνδυάσει με την επιστροφή του στον τελικό του τριπλούν.

Σε ηλικία 44 ετών ο πρωταθλητής του Ολυμπιακού με άλμα στα 16,12μ. πήρε το 10 εισιτήριο πρόκρισης για τον τελικό του Σαββάτου (15/8, 22:17).

Με την πρώτη του συμμετοχή στη Βαρκελώνη το 2010, ο Τσιάμης θα δώσει το «παρών» για 4η φορά σε τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Κάτοχος της πανελλήνιας επίδοσης με 17,55μ. από το 2006, ήταν 9ος στο Ελσίνκι το 2012, 10ος στη Ζυρίχη το 2014, αλλά το 2018 στο Βερολίνο, φόρεσε το στήθος του το χάλκινο μετάλλιο, για τη μεγαλύτερη επιτυχίας της καριέρας του.

Ο Ανδρέας Πανταζής με 15,94μ. πήρε τη 15η θέση, με τη 12η να κρίνεται στα 16,96μ., ενώ ο Νίκος Ανδρικόπουλος με 15,54μ. πήρε την 21η θέση.