Η Αλίς Φινό, νικήτρια στα 3000μ. στιπλ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αρχικά ακυρώθηκε, όμως ακολούθησε μεταμεσονύχτιο θρίλερ, με τη δικαίωση της Γαλλίδας πρωταθλήτριας.

Από τον παράδεισο στην κόλαση και τούμπαλιν για την Αλίς Φινό το βράδυ της Κυριακής στο «Ολίμπικο» της Ρώμης και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Η 33χρονη αρχικά νίκησε στον τελικό των 3.000μ. στιπλ και έγινε η πρώτη Γαλλίδα που έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης στο αγώνισμα.

Όμως η χαρά τής κόπηκε απόταμα, έπειτα από αρκετή ώρα και προς το τέλος του προγράμματος, όταν ανακοινώθηκαν νέα αποτελέσματα, με τη Φινό να έχει ακυρωθεί και τη Γερμανίδα, Γκέσα Κράουζε από τη 2η θέση να παίρνει αυτή το χρυσό μετάλλιο.

Ο λόγος ακύρωσης ήταν ότι η Φινό μετά από ένα πέρασμα της λίμνης, στα μισά της κούρσας η αθλήτρια πάτησε με τα δύο πόδια.

Alice Finot, winner of the 3000m steeplechase, has been DQ'd for this. Harsh doesn't even begin to do it justice. pic.twitter.com/ziVzKxnku8