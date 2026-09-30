Penteli Home Race 2026: Αγώνας ορεινού τρεξίματος για την προώθηση της αναδοχής

To «Penteli Home Race 2026» φιλοξενείται στις 11 Οκτωβρίου στην Πεντέλη κι έχει στόχο την ενημέρωση για τον θεσμό της αναδοχής.

Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιείται στην Πεντέλη ο αγώνας ορεινού τρεξίματος, «Penteli Home Race 2026». Πρόκειται για ένα φεστιβάλ αθλητισμού και μουσικής, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για τον θεσμό της αναδοχής.

Τα έσοδα της διοργάνωσης θα διατεθούν στη Μονάδα Προστασίας Παιδιού Πεντέλης. Τη διοργάνωση έχουν το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής και η Reventy, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, του Δήμου Πεντέλης και της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Ελλάδος, με την υποστήριξη του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης.

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης

08:30: Εκκίνηση αγώνα ορεινού τρεξίματος 12,5 χλμ.

08:50: Εκκίνηση αγώνα ορεινού τρεξίματος 5 χλμ.

09:30: Εκκίνηση ορεινού περιπάτου 2 χλμ.

10:30: Εκκίνηση παιδικού αγώνα 600 μ.

11:00: Τελετή απονομών

Χώρος εκκίνησης είναι το Τέρμα Ιπποκράτους, στην Παλαιά Πεντέλη.

Παραλαβή πακέτου συμμετοχής

Γυμναστήριο Fitness On (Αγαμέμνωνος 2, 152 28, Βριλήσσια): 8 και 9 Οκτωβρίου, 08:00–11:00 και 18:00–21:00, και 10 Οκτωβρίου, 09:00–12:00

Γραμματεία αγώνα: 11 Οκτωβρίου, 07:00–08:00

Εγγραφές: https://www.reventy.com/sports/event/6a97f9d0544af/register

Πληροφορίες: www.pentelihomerace.gr

