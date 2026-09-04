Ο Μίλτος Τεντόγλου διεκδικεί σήμερα (4/9) τον δεύτερο τίτλο του στην ιστορία του Diamond League.

Ώρα τελικού για τον Μίλτο Τεντόγλου, που στοχεύει στο να ολοκληρώσει τη θερινή περίοδο προσθέτοντας ακόμα ένα μετάλλιο στην πλούσια τροπαιοθήκη του.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης θα συμμετάσχει σήμερα (4/9) στον τελικό του Diamond League των Βρυξελλών, που αναμένεται να ξεκινήσει λίγο πριν τις 20:00 το απόγευμα., ενώ η δική του προσπάθειά θα μεταδοθεί ζωντανά από τη συχνότητα της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ στις 21:00.

Ο ίδιος πρόκειται να τεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή του περσινού τελικού της διοργάνωσης, Σάιμον Εχάμερ από την Ελβετία, αλλά και με τον Τάτζαϊ Γκέιλ από την Τζαμάικα.

Ο Τεντόγλου έχει καταφέρει να κατακτήσει το διαμάντι και το 2022, ενώ στη συνέχεια της φετινής σεζόν θα δώσει το «παρών» στο Ultimate Championship (11-13/9).