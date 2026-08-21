Δεν γινόταν αλλιώς: Ο Ντουμπλάντις χειροκρότησε τον Καραλή μετά το άλμα του πάνω από τα 6,16

Δεν γινόταν αλλιώς: Ο Ντουμπλάντις χειροκρότησε τον Καραλή μετά το άλμα του πάνω από τα 6,16

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Ο Εμμανουήλ Καραλής χάρισε άλλη μια υπέροχη παράσταση στη Λωζάνη, ξεπερνώντας τα 6,16μ, με τον Αρμάντ Ντουπλάντις να μην μπορεί, παρά να τον χειροκροτήσει.

Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία την Πέμπτη (20/08) στη Λωζάνη, καθώς ξεπέρασε τα 6,16μ, καταγράφωντας την δεύτερη καλύτερη του επίδοση, σημειώνοντας παράλληλα και το υψηλότερο άλμα στην ιστορία σε αγώνα επί κοντώ, που δεν χάρισε τη νίκη.

Φυσικά αυτό ο οφείλεται στον «εξωγήινο», Αρμάντ Ντουπλάντις, ο οποίος με επίδοση 6,21μ. πήρε τη νίκη. Οι δύο αθλητές πηγαίναν «χέρι-χέρι» για μεγάλο διάστημα του αγώνα, καθώς ξεπέρασαν μαζί με την πρώτη προσπάθεια τα 5.51, τα 5.81, τα 5.91 και 6.01.

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Μάλιστα ο Καραλής στην κορύφωση της μονομαχίας, είχε την ευκαιρία να επιχειρήσει δύο άλματα στα 6.21μ. κι ένα στα 6.26μ., δοκιμάζοντας κι επίσημα σε αυτά τα ύψη.

 

Μπορεί ο Έλληνας πρωταθλητής να μην κατάφερε να αντεπεξέλθει σε αυτά τα ύψη, όμως η προσπάθεια που κατέβαλε «συγκίνησε» τον Σουηδό, ο οποίος υποκλίθηκε στον αντίπαλο και καλό του φίλο, χειροκροτώντας τον όταν ξεπέρασε τα 6.16μ.

@Photo credits: ert
     

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