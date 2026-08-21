Δεν γινόταν αλλιώς: Ο Ντουμπλάντις χειροκρότησε τον Καραλή μετά το άλμα του πάνω από τα 6,16
Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία την Πέμπτη (20/08) στη Λωζάνη, καθώς ξεπέρασε τα 6,16μ, καταγράφωντας την δεύτερη καλύτερη του επίδοση, σημειώνοντας παράλληλα και το υψηλότερο άλμα στην ιστορία σε αγώνα επί κοντώ, που δεν χάρισε τη νίκη.
MONDO IS UP AND OVER 6.21M! 🇸🇪🔥
Mondo Duplantis 🇸🇪 clears 6.21m in Lausanne for a new Meet Record, while Emmanouil Karalis 🇬🇷 soars to 6.16m.
For the first time ever, two men clear 6.10m+ in the same pole vault competition!
He then raised the bar to 6.32m for two attempts,… pic.twitter.com/cwPezNwVRK— Jumpers World (@jumpers_world) August 20, 2026
Φυσικά αυτό ο οφείλεται στον «εξωγήινο», Αρμάντ Ντουπλάντις, ο οποίος με επίδοση 6,21μ. πήρε τη νίκη. Οι δύο αθλητές πηγαίναν «χέρι-χέρι» για μεγάλο διάστημα του αγώνα, καθώς ξεπέρασαν μαζί με την πρώτη προσπάθεια τα 5.51, τα 5.81, τα 5.91 και 6.01.
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Μάλιστα ο Καραλής στην κορύφωση της μονομαχίας, είχε την ευκαιρία να επιχειρήσει δύο άλματα στα 6.21μ. κι ένα στα 6.26μ., δοκιμάζοντας κι επίσημα σε αυτά τα ύψη.
Μπορεί ο Έλληνας πρωταθλητής να μην κατάφερε να αντεπεξέλθει σε αυτά τα ύψη, όμως η προσπάθεια που κατέβαλε «συγκίνησε» τον Σουηδό, ο οποίος υποκλίθηκε στον αντίπαλο και καλό του φίλο, χειροκροτώντας τον όταν ξεπέρασε τα 6.16μ.
🔥🚀 ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΛΗΣ! 🇬🇷— ΕΡΤ (@ertofficial_) August 20, 2026
Ο εκπληκτικός Manolo πέταξε στα 6,16 μ. στο Diamond League της Λωζάνης, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο!
Θερμά συγχαρητήρια, Εμμανουήλ! #EmmanouilKaralis #Manolo #DiamondLeague #Lausanne #ΕΡΤ pic.twitter.com/atept78qyC
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